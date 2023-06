El Lobas Global Atac Oviedo cierra su plantilla 2023-24 con la renovación de una de sus jugadoras más importantes, Aida Palicio, canterana del club, con experiencia en la máxima categoría y una de las grandes líderes del equipo. De hecho, es la única de la plantilla que ha estado presente en los dos ascensos del club a la Liga Guerreras Iberdrola (División de Honor Élite). "Después de muchos años jugando fuera volví a la que es mi casa y me he sentido muy a gusto tanto con mis compañeras como con el cuerpo técnico y la directiva del club, así que espero poder disfrutar otra temporada más como lo he hecho esta temporada", aseguró la lateral ovetense, que calificó como "excepcional" el último curso porque era "un objetivo casi imposible" pensar en el ascenso directo que al final se acabó consiguiendo. "El equipo ha jugado genial, hemos trabajado desde el primer momento y hemos estado muy unidas", añadió.

Por otra parte, el calendario de la Liga Guerreras Iberdrola y de División de Honor Plata se conocerá hoy tras el sorteo.