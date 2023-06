La asturiana Montse Tomé guía a La Reina Letizia en su visita a la Roja: "Este país está seguro de que llegaréis lejos"

La Reina Letizia visitó ayer a la selección española femenina de fútbol durante su entrenamiento matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde las de Jorge Vilda se preparan para afrontar este verano el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, acompañó a la Reina durante la visita, en la que también estuvo presente el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos.

Doña Letizia pudo presenciar desde la grada parte del entrenamiento del combinado nacional, con la asturiana Montse Tomé, ayudante del seleccionador Jorge Vilda como "guía", y posteriormente bajó al terreno a saludar a las jugadoras y cuerpo técnico, cruzando unas breves palabras con la centrocampista Alexia Putellas, a la que preguntó por su estado físico tras recuperarse de una grave lesión de rodilla.

Las internacionales regalaron a la Reina una camiseta de la selección con su nombre, así como un balón firmado por todas ellas y un brazalete de capitana que no dudó en ponerse como "capitana" simbólica que fue nombrada. Además, compartió junto a las futbolistas y el cuerpo técnico sus impresiones de cara a la cita mundialista.

"Me gustaría agradeceros a las jugadoras y al equipo técnico vuestra amabilidad por permitirme venir a saludaros y a charlar un ratito. Me lo propuso la Federación y mí me pareció una buena idea, espero que a vosotras también", indicó Doña Letizia en el vídeo facilitado por la RFEF.

La monarca sabe que las jugadoras son "conscientes de la expectación" que generan y deseó que sientan "la ilusión de tantísima gente" que las está apoyando. "Y también de gente que está muy segura en este país de que vais a hacer lo posible para llevar la camiseta de la selección y de España muy lejos, que vais a disfrutar y que vais a hacer pues lo que sabéis hacer también, que es jugar al fútbol, sin etiquetas", afirmó.

"Muchísima suerte y tened la certeza de que os lleváis a aquellas tierras tan lejanas el cariño de todo un país que está de verdad a vuestro lado", sentenció Doña Letizia, cuya camiseta tenía su nombre y el número "12".

Por su parte, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, apuntó a las internacionales que Doña Letizia había hecho "muchísimas preguntas sobre cuestiones importantes del fútbol" y que se marchaba "con la sensación" de que en el organismo están "tratando de hacer un buen trabajo" y proporcionarlas "todo lo posible" para que puedan mostrar su "gran calidad". "Van a defender España como toca, son un equipo fantástico, dirigido por un gran seleccionador", advirtió el dirigente.

"Queremos agradecerle que haya podido estar aquí, que nos haya hecho una visita y nos haya deseado toda la suerte del mundo para el Mundial, que nosotras desde el terreno de juego nos dejaremos también la vida por este país. Creo que al final en el fútbol femenino tenemos mucho apoyo, pero creo que seguimos necesitando más", subrayó la capitana Ivana Andrés.