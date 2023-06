Avilés recibe a la selección del buen rollo: así fue la previa del equipo

Un césped que parece una alfombra, un ejército de empleados, cámaras en las gradas, analistas del equipo rival e incluso, novedad por estos lares, agentes de seguridad en varios puntos estratégicos del estadio. Cada movimiento perfectamente controlado al dedillo. Todo medido. Ambiente de partido grande, Avilés volcado con la Alcaldesa en primera fila y el cartel de no hay billetes colgado desde por la mañana.

Y es que la selección española femenina disputa esta noche un amistoso ante Panamá (21.00 horas, Teledeporte) de preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda que se disputa en julio que para la Asturias futbolera supone un gran acontecimiento. Más de 4.000 personas coparán esta noche las gradas del Suárez Puerta en lo que será una muestra de músculo del tirón del fútbol femenino.

A falta de equipos de la región en las primeras categorías (también de jugadoras en la selección), en hombres y mujeres, Avilés se llevará hoy a la boca un bocado de las mejores futbolistas españolas del momento, con Alexia Putellas, dos veces "Balón de Oro", y Jennifer Hermoso, como máximas exponentes del combinado nacional dirigido por Jorge Vilda, en el foco de la polémica en los últimos tiempos por dimes y diretes internos. "Tenemos muy buen rollito", defendió ayer el propio Vilda, que tiene a la asturiana Montse Tomé como ayudante.

Poco o nada en juego hay en lo deportivo, pero para España el encuentro ante Panamá es un termómetro importante de cara a Mundial. Vilda dará a conocer en los próximos días la lista definitiva y lo que suceda hoy en Avilés pesará en su decisión. Al margen del balón, las jugadoras del combinado nacional podrán disfrutar hoy de un ambiente de aúpa y empaparse del público asturiano. Ayer mismo, mientras España se entrenaba por la mañana (Panamá lo hizo por la tarde), aficionados hacían las últimas colas para hacerse con las últimas entradas.

Luego, tras el entrenamiento, el seleccionador se sentó en la sala de prensa y analizó la visita a Avilés, intentando dejar claro en cada respuesta que el encuentro ante Panamá, que disputará su primer Mundial femenino, no es en ningún caso un mero trámite. "Tenemos que recordar que Panamá es mundialista y se ha clasificado, dejando fuera a equipos como México. Tengo todo el respeto por su nivel y no la veo como una selección menor. Es un equipo organizado que nos pondrá las cosas difíciles. Me gusta poder estar en Avilés, está todo vendido y espero que la gente disfrute mucho", dijo, sonriente, Jorge Vilda.

"El partido nos va a servir para tomar decisiones. Estoy trabajando con todo el staff porque por delante tenemos que elegir una lista muy complicada. Para mí, el Mundial es una oportunidad para demostrar el trabajo que llevamos haciendo durante muchos años y los resultados que se han conseguido: desde el puesto 19.º al 6.º. Es el tercer Mundial de la historia para nosotros y eso nos da orgullo. La gente nos respeta, reconoce nuestro juego y también lo que se ha hecho. Tenemos la oportunidad de dejar al fútbol femenino español en lo más alto", aseguró el técnico.

A su lado estaba Irene Guerrero, capitana nacional y centrocampista del Atlético de Madrid, que dijo que estar en Avilés "es un placer". Hoy, la cita mundialista en un Suárez Puerta entregado.

Monteserín: "Es un orgullo para la ciudad"

La llegada del combinado nacional al estadio Suárez Puerta estuvo ayer rodeado de expectación de las autoridades, que recibieron a la selección en el templo avilesino. Estuvieron, entre otros, Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés; Diego Baeza, presidente del Avilés, José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, y Pablo Menéndez, vicepresidente. Todos ellos departieron amigablemente mientras esperaban a la selección. Las jugadoras pisaron el césped, mimado para la ocasión, poco antes de las 11 horas y se hicieron una fotografía de familia junto con las autoridades. Además, la plantilla le entregó a la Alcaldesa una camiseta con su nombre. En el cuerpo técnico de Vilda está la asturiana Montse Tomé.

Tras la imagen de rigor, las jugadoras, con Alexia Putella y Jennifer Hermoso como jugadoras más reconocidas, se pusieron a entrenar. Mariví Monteserín,acompañada por Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano y Económico y por David García, edil de Deportes y Llingua, ofreció después una valoración sobre el partido de la selección española.

"Es un gustazo que las jugadoras estén aquí. Nos gusta la igualdad efectiva y que en fútbol haya una presencia femenina de este nivelazo nos parece importantísimo y es un orgullo para Avilés. Espero que estén a gusto y que ganen mañana (por hoy)", dijo. "Apostamos por el deporte de cara a la ciudadanía y para nosotros es un evento importantísimo. La población está volcada para acompañar a nuestra selección".