María Igualada, primer fichaje del Telecable Gijón para la próxima temporada

María Igualada, de 23 años y procedente del Bigues i Riells, se convierte en el primer fichaje del Telecable Gijón para la próxima temporada. La jugadora tiene una amplia experiencia en la OK Liga ya que es donde jugado las últimas siete temporadas, dos en el Sferic Terrasa y las últimas cinco en el Bigues i Riels, sumando en total más de 100 goles. Por otra parte, la jugadora Marta Piquero ha sido elegida como la mejor de la temporada en la Ok Liga femenina. Piquero estuvo a un gran nivel toda la temporada anotando 20 goles y dando 11 asistencias en la Liga. Todo ello fue en los momentos claves de cada una de las competiciones: Superliga, Copa de la Reina, Copa de Europa y OK Liga. Sus actuaciones fueron determinantes.