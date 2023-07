Las primeras palabras del próximo capitán del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Mi función es explicarle a los nuevos que este club es diferente, una familia"

Marc Martí (Lérida, 1997) jugará su cuarta temporada en el Alimerka Oviedo Baloncesto y lo hará asumiendo el papel de capitán, de hombre fuerte de un vestuario aún por configurar. El ala-pívot ha firmado por dos temporadas con el OCB, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, en un intento del club de dar continuidad al proyecto después de una temporada llena de dificultades. El jugador, ahora en su pueblo, Belianes, está "tranquilo" y "entrenando".

–¿Cómo se siente después de firmar dos años con el OCB?

–Primero me confirma que el club confía en mí para que forme parte del proyecto; además, me da estabilidad, me hace sentirme querido. Estoy muy contento, nunca había firmado tanto tiempo por un equipo, salvo cuando estaba en la cantera del Zaragoza.

–Le va a tocar hacer el papel de capitán.

–Sí, será mi papel, explicar a la gente de fuera los valores del club, lo que significa ser jugador de este equipo, que se trata de una familia, que la afición te trata muy bien y que hay que devolvérselo. La afición ya se hace ver cuando fichas con los comentarios en redes sociales, con los vídeos que te hacen cantando para darte la bienvenida. Es un club diferente. Una familia.

–Tuvo un buen maestro para hacer esa función, ¿no?

–El maestro perfecto. Los valores que Oliver Arteaga me ha inculcado son los que yo voy a intentar trasladar a los que venga, que hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios por la gente de Pumarín. Se le va a echar mucho de menos, es imposible ser tan bueno como él pero intentaré acercarme lo más posible.

–Usted sigue pero da la sensación de que habrá muchas novedades en la plantilla.

–Es una pena de esta liga, cada año sigue poca gente en los equipos, pero los que estemos tenemos que ir a muerte para no sufrir como el año pasado. Sabemos que será difícil, que habrá grandes prepuestos y grandes plantillas delante.

–¿Se marcan como objetivo lograr la permanencia de una forma más tranquila?

–El año pasado no hubo suerte, salió mal todo lo que podía salir mal. Tenemos que evitar esos últimos partidos jugándonoslo todo, que sea más tranquilo porque el final fue bonito pero a alguno se nos pudo parar el corazón.

–¿Cómo describe su temporada pasada?

–Empecé con muchas ganas, pero luego el entrenador no confió demasiado en mí, lo pasé muy mal y cuando vino Guillermo (Arenas, entrenador que sustituyó a Trifón Poch) cambió, disfruté mucho, volví a sentirme jugador, cuando acabé no podía más. De hecho, en el último partido, contra Cantabria, estaba con anginas por la tensión. Se lo dije a Oli, "verás como después de tanta tensión me salen anginas". Y así fue.

–Al principio de la temporada la rodilla no le terminaba de funcionar. ¿Temió por su carrera?

–Sinceramente, en octubre lo pasé muy mal, tenía la rodilla hinchada siempre, pero a partir de diciembre me empecé a sentir bien.

–¿En lo personal, qué espera de la próxima campaña?

–Lo primero, disfrutar del baloncesto y después ser regular, aportar, ayudar al equipo, no tener altibajos. Para el equipo el objetivo va a ser la permanencia y todo lo demás será un regalo.

–¿Se avecina otra vez una LEB Oro complicada?

–La verdad es que este curso pasado la LEB Oro fue espectacular. La final a 4 tuvo un gran nivel, Andorra y Palencia estuvieron todo el año arriba. Había equipazos. Este año creo que va a ser parecido, Estudiantes parece que va a tener un subidón, Lleida seguro que también va a tener buena plantilla, Burgos... Nosotros tenemos que ir a por todas en todos los partidos, como hicimos al final de la pasada temporada, sin mirar a quién nos enfrentamos y compitiendo en todos los partidos.

–El suyo ha sido el primer movimiento del club esta temporada. ¿Lo esperaba?

–La idea antes de marchar ya era la de renovar por dos años, pero tuve que pensar con mi familia y con mi representante, y vimos enseguida que era una gran oportunidad. También hablé con Oli, que me dijo lo mismo, que era una oportunidad. No voy a ser solo un jugador de baloncesto, voy a intentar ser lo que ha sido Oli y eso me hace sentir feliz y orgulloso.

–¿Cuál es el mejor momento que recuerda en el OCB?

–Yo creo que de jugador el final de la temporada pasada, salvarnos, el partido de Castelló, el homenaje a Oli. Pero, como persona, cuando me rompí la rodilla la reacción que tuvo el club, la ovación de la afición... cuando me desperté de la operación unos amigos me habían enviado un vídeo y cuando pude ir a Pumarín estaba todo el mundo con camisetas; eso me ayudó muchísimo a superarlo, el club me renovó y me dio confianza y yo sentía que les debía algo.