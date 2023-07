Flavia da el estirón: historia de una gimnasta con futuro

Flavia García, del club Omega, es la única gimnasta asturiana que participará en el campeonato del mundo de gimnasia rítmica en categoría junior. Le anunciaron la posibilidad hace escasas semanas, y desde entonces ha estado trabajando para conseguir el premio de la participación, que finalmente se ha cumplido. El evento se desarrolla desde mañana en la ciudad de Cluj-Napoca (Rumanía).

La historia de Flavia García no comenzó en Oviedo, y ni siquiera con la gimnasia rítmica. Primero hizo kárate, hasta que por influencia de sus compañeras de clase decidió apuntarse a gimnasia con tan solo cuatro años y medio de edad. Ya desde el principio se veía que podía hacer cosas de mayor nivel. Flavia nació en Italia y se mudó a Badajoz y a Santander, aunque desde los ocho años vive feliz en Oviedo donde tiene los recuerdos más cercanos de su infancia y donde entrena para convertirse en una gimnasta de élite.

Recientemente campeona de España en Valencia, Flavia competirá entre las mejores gimnastas de la categoría junior por alzarse con el trono de mejor gimnasta del mundo en su categoría. Uno de sus ejercicios favoritos es con el aro por la composición que se forma con la música. Sus aparatos favoritos, la pelota y las mazas. Entre sus objetivos destaca "transmitir" con sus movimientos y "enseñar" su trabajo al mundo.

La preparación para este campeonato viene del trabajo desde principio de la temporada. Flavia ha conseguido levantar una temporada que comenzó con una lesión en la planta del pie. Su entrenadora, Camino Mateos, indica que fue un momento complicado para ella porque no estaba acostumbrada a parar. Otra dificultad que encontraron Camino y Flavia fue la escasez de competiciones en España. Tuvieron que salir fuera, a Italia y Bulgaria, para competir. A esto se suma la incertidumbre por la posible cancelación del torneo, puesto que la primera edición del campeonato del mundo junior se celebró en Moscú y se tuvo que buscar una nueva sede. "Planificamos la temporada para que ella estuviese preparada por si acaso", afirma Camino. A pesar de las dificultades, Flavia se siente "muy ilusionada" con el Mundial, sobre todo tras su experiencia el año pasado en el Europeo: "Me sentí muy presionada y no pude enseñar bien mis ejercicios, me superó la situación".

Entrena 4 horas de lunes a viernes, y 3 horas los sábados. También acude al nutricionista para aprender a comer correctamente.

Flavia guarda un amor especial por su entrenadora, Camino Mateos. "La quiero mucho, me ha enseñado todo lo que sé y me apoya en todo momento". La propia Camino indica que Flavia debe mejorar el atributo de la comunicación. "Se bloquea y se queda callada. Puede estar muriéndose y no te dice nada". Sin embargo, Camino destaca por encima de todo el valor de la responsabilidad en Flavia.

La única expectativa de Flavia es la de disfrutar. Desde ese prisma todos los resultados que lleguen serán bienvenidos. Sea como fuere, a Flavia le espera una prometedora carrera.