Jandrín, en su vuelta al Marino: "Tardamos cinco minutos en ponernos de acuerdo"

Alejandro Blanco “Jandrín” fue presentado hoy como nuevo jugador del Marino de Luanco. El extremo diestro, de 32 años y que llega procedente del Langreo, firma por una temporada y encara su segunda etapa en Miramar “con la misma ilusión que cuando tenía 20 años”. Jandrín, que militó en el Marino en la temporada 2013/14, dijo sentirse “muy contento por volver a la que considero mi casa”, aunque reconoció que pensaba que su retorno “ya no se iba a dar”. “Tardamos cinco minutos en ponernos de acuerdo cuando me llamó el presidente”, confesó.

Jandrín prometió aportar “trabajo, sacrificio y entrega”, puesto que “habrá partidos que me salgan mejor y otros peor, pero siempre daré el máximo posible”. Aunque se encuentra en la fase final de su carrera, el extremo dijo seguir conservando “la chispa y la rapidez”. Además, aseguró que le es indiferente partir de titular o ingresar desde el banquillo: “Entraré cuando me toque”.

El nuevo jugador del Marino alabó la última campaña pasada de su nuevo equipo, que finalizó en novena posición de la tabla en el grupo A de la 2ª Federación. “La temporada fue espectacular -analizó-, con la salvación hecha a falta de muchas jornadas. Era un equipo muy difícil de ganar, sobre todo en casa. Eso es lo que debemos conseguir este año para salvarnos pronto: ser muy fuertes en Miramar e intentar rascar fuera lo que podamos. Debemos ir partido a partido”.

Jandrín, que sabe lo que es ganar un título con el Marino (la Copa Federación de 2013) espera repetir éxito este verano: “Somos el club asturiano con más copas federación, así que iremos a por ella desde el minuto uno”. Para conseguir ese objetivo, se antoja clave el concurso de los veteranos Lora y Canella, sobre quienes su nuevo compañero se deshizo en elogios. “La carrera de ambos habla por sí sola, tienen muchos partidos en el fútbol profesional y, aunque no los conozco personalmente, me han hablado muy bien de ellos, por lo que estoy seguro de que me ayudarán a integrarme lo antes posible”.

Oviedo Vetusta, Real Oviedo una primera estancia en el Marino, Real Avilés, Pontevedra, Lealtad, Penya Deportiva, Caudal de Mieres y Langreo jalonan la trayectoria del incisivo extremo, bregado en la categoría y gran conocedor del fútbol asturiano. En las dos últimas campañas vistiendo la camiseta del Langreo, Jandrín tuvo un papel destacado, con 58 apariciones y tres goles en la suma de ambas temporadas. No obstante, su año más fecundo a nivel anotador fue el que disputó en el propio Marino, cuando alcanzó las siete dianas en una de las mejores campañas de la historia reciente del club, finalizando en sexta posición en la extinta Segunda División B, a apenas seis puntos de los puestos de promoción.

La llegada de Jandrín se enmarca en un contexto de renovación profunda en el Marino. A la marcha del entrenador, Manel Menéndez -relevado en el banquillo por Sergio Sánchez-, se suman diez bajas de jugadores, tres de ellas correspondientes a la posición de extremo: Vander, Iván Fernández y Luis Nuño.

Por el contrario, ya son siete las nuevas incorporaciones acometidas por la dirección deportiva de Miramar en los albores del mercado veraniego: los porteros Dennis Díaz y Gonzalo Ardura; el lateral zurdo Roberto Canella, el gran fichaje del verano; el delantero Dani Sandoval y los extremos César García y David Iglesias, además del propio Jandrín.