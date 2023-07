Javi Rodríguez: "Se agradece la confianza de los tres años"

Javi Rodríguez, nuevo entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, regresa a la que fue su casa cuatro años después de que los malos resultados le costaran el cargo en una temporada que acabó antes de tiempo por el covid. Después, el entrenador gallego (Porriño, 1979) ha pasado por varias etapas: asistente de Álex Mumbrú en el Bilbao Basket y, la pasada campaña, primer entrenador de un histórico como el Estudiantes, al que no pudo conducir al ascenso y del que acabó siendo destituido.

Javi Rodríguez se siente ahora feliz de volver a un club en el que dio sus primeros pasos como entrenador, primero como asistente de Carles Marco y después como primer entrenador, con éxitos como el cuarto puesto de su primera temporada, que le permitió jugar el play-off de ascenso. La realidad del club ahora es diferente y por eso, a pesar de las tres temporadas que ha firmado, advierte: "Demuestra una confianza máxima del club en mí para hacer un proyecto a medio plazo, se agradece mucho, pero mandan los resultados".

El técnico gallego, exjugador de clubes como el Gijón Baloncesto, también advierte de cuál es la situación actual de la entidad de Pumarín: "Tenemos que ser conscientes de dónde estamos, asumirlo, saber la realidad y disfrutar de una categoría maravillosa como la LEB Oro". Para él poco importa luchar por subir, como tuvo que hacer el pasado curso en el Estudiantes, a hacerlo por mantenerse, como ahora en el OCB: "Para mí es igual de importante luchar por subir que por mantenerse, como jugador me tocó lo segundo, disfruté mucho y estoy muy orgulloso".

Sobre la distancia que hay entre el técnico que se fue destituido del OCB y el que llega ahora, considera que es grande: "Espero que, como entrenador y como persona, haya evolucionado, en cuatro años maduras, no soy la misma persona y pienso que he crecido como entrenador". Lo que conserva, asegura, es "la pasión por mi trabajo, me encanta lo que hago".

Las únicas piezas confirmadas en el OCB son la de Marc Martí, renovado por dos años y que tendrá el papel de capitán, y la de Dan Duscak, primer fichaje, también por dos años, además de Adria Domenech, con contrato en vigor. "Martí va a ser muy importante en el equipo y en el club, es un jugador con experiencia y talento, todo eso suma, es un jugador que a todo el mundo le gustaría tener y además será el que le explique a la gente nueva cómo es este club". En cuanto a Dan Duscak, "es un talento con proyección, al que intentaremos ayudar para que siga creciendo".

La realidad del club no impide a Javi Rodríguez ser "ambicioso". "Tenemos que hacer el mejor equipo dentro de nuestras posibilidades, vendrán derrotas y victorias, este es un deporte de jugadores, cuanto mejor lo hagan ellos mejor entrenador seré yo". La duración de si contrato y las operaciones de Martí y Duscak, las dos por dos años, hablan de la búsqueda de "estabilidad" en el OCB: "Se está buscando estabilidad, un proyecto a medio y largo plazo, hay que mantenerse para seguir creciendo, en poco tiempo estará el Palacio de los Deportes y tenemos esa ilusión de ir allí para seguir evolucionando, Pumarín nos gusta mucho, pero sabemos que nuestro crecimiento está en el Palacio".

Un Pumarín al que está deseando regresar: "Se lo que es, lo que significa, lo sufrí como visitante con el Estudiantes, es un gran sitio para jugar, no para crecer, lo que tengo claro es que Pumarín tiene que estar lleno todos los partidos". Lo que no ha podido hacer es convencer a Oliver Arteaga para que siga: "Tenemos que darnos cuenta de que Oli ya no está, es una leyenda, una referencia, es difícil no acostumbrarse a él, le pregunté si no está para jugar un año más, pero lo tiene claro, es un tipo honesto, ha sido un gran compañero y me alegré mucho del homenaje que se le hizo, ha demostrado lo que es ser un buen profesional y un ejemplo".