Laura Fuertes no irá al Mundial para centrarse en preparar los Juegos

La boxeadora Laura Fuertes no disputará el próximo Campeonato del Mundo ya que se va a centrar en preparar su participación en los próximos Juegos Olímpicos de París el año que viene. Así lo manifestó ayer tras el acto de reconocimiento que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Gijón por haberse convertido en la primera española en toda la historia del boxeo femenino en clasificarse para unos Juegos Olímpicos. Lo hizo hace unas fechas tras lograr la medalla de bronce en la categoría de -50 kilos en los Juegos Europeos disputados en Polonia. Este reconocimiento no es el primero que le tributa el Ayuntamiento, ya que en el 2022 también fue recibida oficialmente cuando logró la primera medalla para el boxeo femenino español en un Mundial.

"Para mí es un orgullo poder llevar el nombre de Monteana, Gijón y Asturias, un orgullo poder representar a mi ciudad en los Juegos de París", manifestó Fuertes tras recibir de manos del concejal de Deportes Jorge Pañeda un diploma de reconocimiento por el último éxito conseguido. Pañeda aseguró que "es un honor contar con una deportista como Laura" y definió el acto realizado ayer como "el homenaje de tus paisanos".

Fuertes, que acudió sin la medalla lograda en los Juegos Europeos, ya que se la olvidó en casa, sí que estuvo rodeada de sus familiares, amigos y varios componentes de la asociación de vecinos de Monteana, que forman parte de sus más fieles seguidores y que festejan por todo lo alto cada éxito de su vecina. Pañeda citó a Laura para dentro de unos meses "con una medalla de los Juegos Olímpicos".

La boxeadora tiene unos días de descanso que pasará con familiares y amigos y algún viaje para relajarse y olvidarse un poco del duro trabajo realizado para conseguir el sueño de estar en unos Juegos y ante lo que le queda por delante hasta la celebración de los mismos.

"Ahora mismo lo más importante es tomarse una pausa y disfrutar el triunfo. Seguiré entrenando algo durante las vacaciones, pero será a partir de agosto cuando volveré a concentrarme. Haré una concentración en altura y haré algunas competiciones para llegar en la mejor forma posible a los Juegos", manifestó. La gijonesa, que ya había sido la primera boxeadora española en lograr una medalla en un Campeonato del Mundo, el de 2022, no tuvo suerte en el de este año y se quedó a las puertas del bronce. Antes de París habrá un nuevo Mundial que es clasificatorio también para los Juegos, "pero yo ya tengo la plaza, así que no voy a ir", señaló. Fuertes está a la espera de planificar con exactitud el trabajo a realizar hasta la cita olímpica, pero sí sabe que "a partir de octubre están previstas algunas competiciones". La gijonesa es ambiciosa y va a luchar por mejorar en París las dos medallas de bronce logradas hasta el momento en los campeonatos internacionales. "En los Juegos Europeos se me escapó la final por muy poco, pero sé que estoy en el camino. Me encontré muy bien en los combates que hice y eso indica que estamos trabajando bien. Hay que seguir haciéndolo para buscar el oro".

Fuertes no fue la única representante española en lograr en los Juegos Europeos el pasaporte para París, "también lo hizo José Quiles, pero para él serán sus segundos Juegos porque ya estuvo en Tokio". La asturiana está segura que en los próximos clasificatorios se unirán algunos púgiles más y espera que una de ellas sea su compañera Jennifer Fernández. "Estoy segura de que iremos juntas a los Juegos", sentenció.