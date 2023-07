Javi Rodríguez, nuevo entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, tiene claro que la clave del proyecto es formar una “comunión entre afición y club”. En la presentación de su segunda etapa al frente del equipo, fijó el éxito en que “Pumarín esté a reventar”, intención refrendada por Héctor Galán, director general del club: “queremos volver a llegar a los mil abonados. En una ciudad como Oviedo, algo estamos haciendo mal nosotros si no llegamos a esa cifra y, ahora mismo, no la alcanzamos”.

Por el presupuesto que maneja la entidad, la temporada parece reservar más de una complicación. No obstante, ni el club ni el entrenador, aun muy conscientes de la situación, mantienen una actitud derrotista. Galán deja muy claro que “hay que competir conociendo la categoría. Sabemos que nosotros tenemos una subvención de 15.000€ mientras que otros clubes como el Palencia reciben 400.000€ de la Diputación”. Por su parte, Rodríguez no quiere hablar de excusas. Es consciente de cuánto va a limitar el presupuesto actual de cara al fichaje de los jugadores más deseados, pero asegura que “ser humilde no significa ser pobre”. Para el nuevo entrenador lo que ha primado para volver a este club es la confianza que se ha depositado en él. “Me gusta estar donde me quieren”, afirma.

Rodríguez afronta esta segunda etapa en el club “con ilusión y la motivación de formar un equipo competitivo”. Dentro de esta ilusión y motivación entra la plantilla, que el entrenador quiere “la mejor posible, con calidad, dentro de los recursos que tenemos”. De cara a las posiciones, el gallego mantiene que “no estamos para elegir. Buscamos un perfil concreto, de chico joven con talento y ganas de aprender y progresar, pero nos adaptaremos a lo que tengamos”.

Acerca de los objetivos de cara al a temporada 23/24, tanto la dirección general del club como el entrenador lo tienen muy claro: “en lo deportivo, salvar la categoría este año y en la siguiente edición no pasarlo tan mal”. Para ello, Rodríguez asegura que “es importante el proyecto” y resalta “la relevancia de no fichar diez jugadores cada año y cambiar tanto de entrenador”.

En relación a la pretemporada, el club se plantea iniciarla “a finales de agosto” pero afirman que ahora mismo están “más metidos en la estructura del equipo”.