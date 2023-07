Buena jornada en los ríos asturianos. En el Sella hubo tres capturas, una a cargo del alcalde de Onís, José Manuel Abeledo, que pescó un ejemplar de 4,520 kg, a mosca en la zona libre. Por su parte, José Carmona pescó otro salmón de 2,530 kg, también a mosca, en el coto de Golondroso. El último en el Sella lo sacó José Antonio Capellín, pesó 2 kg, a mosca en el coto de El Brezo. En el resto de ríos no hubo capturas y el Sella sigue siendo uno de los más movidos de esta campaña. En el pasado día 11 hubo cuatro capturas a cargo de César Obaya (4,340 kg, a ninfa en el coto del Capitán), Iván Alonso Suero (6 kg, a ninfa en el coto de Sierra), Santiago Carmona (4,5 kg a ninfa en el coto de Soto de Dueñas y otro a cargo de un pescador no identificado, que pesó 1,800 kg en el coto de Golondroso. El Narcea, hasta ahora el río líder, no tuvo capturas ayer, pero el pasado 12 de julio registró dos, ambas por un pescador no identificado en el coto de Carbajal y el coto del Zarro. La campaña de pesca, que finaliza este mes, acumula un total de 369. De momento, los ríos con menos capturas son el Eo, con solo 5, y el Esva, con 4. El Cares, por su parte, acumula 54 salmones a lo largo del curso, pero ayer no registró capturas a lo largo de la jornada.