¿Cuantas mujeres hay tomando decisiones sobre deporte femenino? ¿Por qué aún sigue siendo más fácil que un hombre gane dinero cuando practica una disciplina? Las deportistas asturianas reunidas ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA reivindican su espacio y aseguran que quieren ser más que una moda. "Necesitamos más visibilidad y apoyo, que las cosas sean más sencillas para nosotras", señalaron.

Miriam Cortina, jugadora del Lobas Global Atac Oviedo (Balonmano); María Suárez, periodista y representante del Real Oviedo Femenino (fútbol); Isabel Moreno, jugadora del Oviedo Bádminton; Tamara Labra, AD Universidad de Oviedo (baloncesto) y Toña Is Piñera, ex seleccionadora nacional femenina de fútbol sub-17, que actuó como moderadora, destacaron el duro camino que aún deben recorrer las niñas y mujeres que quieren dedicarse al deporte, haciendo mención especial a lo difícil que aún resulta compatibilizar la competición con los estudios.

"Es cierto que el deporte femenino tiene más presencia en los medios, pero aún no es suficiente", aseguró Miriam Cortina, que juega en la máxima categoría del balonmano y que llamó la atención sobre lo complicado que le resultó mantener la actividad deportiva cuando estaba en la universidad. "En algún momento de la carrera me llamaron de la selección y me costó mucho que me cambiasen un examen final... he perdido muchos exámenes para no renunciar a entrenamientos y partidos", reconoció. "Mi deporte es minoritario, pero en los últimos años ha aumentado mucho el público y hay más niñas, en parte por esa visibilidad que va en aumento", recalcó Isabel Moreno, que tiene entre sus referentes a la onubense Carolina Marín. "Mi problema ha sido que igual di demasiada importancia al deporte, en detrimento de los estudios, y llegó un momento en el que tuve que centrarme para sacar los cursos", indicó. Tamara Labra, representante del baloncesto universitario, comenzó a jugar motivada por sus padres, que también practican el deporte de la canasta. "En España no se prima el deporte en la universidad como en Estados Unidos, donde todo son facilidades, y las cosas son aún mas duras cuando eres mujer", aseguró la jugadora.

María Suárez confesó que en su casa no la apoyaron cuando decidió que quería jugar al fútbol. "A las pioneras no se os puede pedir más, bastante habéis hecho por todas nosotras", dijo, dirigiéndose a Toña Is, referente del fútbol femenino en España, que ha dirigido al Pachuca Femenil de la Primera División Femenina de México y de 2015 a 2019 fue la seleccionadora nacional femenina de fútbol sub-17 y la primera entrenadora de la Federación.

"En diez años hemos vivido cambios muy rápidos; yo ahora trabajo para que las niñas no tengan que renunciar a nada y no se encuentren trabas", afirmó María Suárez, que no olvida las dos porterías que le pusieron en el jardín de su casa para disuadirla de jugar en el Oviedo Moderno.