Adiós al sueño paralímpico de David Fernández

El sueño paralímpico de David Fernández tendrá que esperar. El tinetense finalizó ayer en la duodécima posición en la final del Mundial Paralímpico en la prueba de lanzamiento de peso, lejos de los cuatro primeros puestos que daban a España plaza en los Juegos Parlímpicos de París 2024. "La competición fue ‘regulera’. Todos lanzaron muy lejos y mis sensaciones han sido malas", admitió Fernández al término de la competición parisina.

Tal y como afirmó el asturiano, "en el deporte las cosas unas veces salen y otras no. Hoy no me encontré, no me salían las cosas y encima me hice daño en el codo, que ya lo traía tocado".

Fernández abunda: "el octavo puesto me quedó lejos porque superaron los 13.13, que están por encima de mi marca personal".

Pese a quedarse a las puertas del objetivo olímpico, Fernández no pierde el optimismo: "Viendo el campeonato con perspectiva, estoy contento. Hemos conseguido terminar entre los doce mejores del mundo".