Un asturiano que vuela alto y aspira a una medalla en el Nacional absoluto

Ignacio Bernardo salió del campeonato de España sub-23 que se celebró en Tarragona con buen sabor de boca tras lograr la medalla de plata en salto de altura, pero con la espinita de no haber logrado la mínima para el campeonato de Europa de la categoría, que acaba de terminar y que él estaba convencido que tenía en sus piernas.

"Fue bien, no se logró un objetivo que soñaba, que era ganar y además haber logrado la mínima para el Europeo, que estaba en una altura de 2,17", explica el ovetense, que vive, entrena y estudia en Soria, por cuyo club compite, aunque a nivel autonómico representa a Asturias. Para colgarse la medalla de plata saltó 2,08, una altura que había superado esta temporada en pista cubierta, donde alcanzó los 2,12 metros.

El ganador en el Nacional fue Guillermo Área, "una sorpresa", asegura Bernardo. El cartagenero saltó 2,11: "En principio no era el principal rival, no estaba entre los favoritos", explica el asturiano, que a pesar de todo está "súper contento" por la competición que realizó y por la plata que se colgó.

Bernardo reconoce que está muy a gusto en Soria, donde fue a formarse con Enrique Márquez, un entrenador de referencia para este tipo de pruebas, y a estudiar Educación Física: "Estudio allí, vivo muy tranquilo, en el centro de tecnificación, no hay mucha gente, estoy muy agradecido por poder estar allí", dice.

El próximo objetivo de Bernardo es el campeonato de España de categoría absoluta que se va a celebrar entre el 28 y 30 de este mes de julio, donde aspira a conseguir una medalla. "Voy a darlo todo, a luchar por las medallas. Soy tercero del ranking, es un objetivo prioritario", dice el atleta carbayón.

Para prepara una prueba tan técnica como el salto de altura, Bernardo suele dedicar un par de días a la semana "de técnica, para saltar lo que es la prueba", luego "otros dos o tres días de fuerza, sentadillas, peso muerto, pesas…", y, por último, "entrenamientos de velocidad, resistencia y para entrenar a veces hacemos también salto de longitud".

El caso de Bernardo es curioso para un atleta que hace salto de altura, puesto que no es especialmente alto, mide 1,78, algo que suple con otras facultades. "Lo que más me diferencia es el arqueo, cómo me doblo, la batida, el salto... es una prueba en la que hay que ser muy minucioso, cualquier fallo te penaliza", señala.

Comenzó con el atletismo hace una década y probó con diferentes disciplinas hasta que encontró el salto de altura y vio que se le daba bien. Tras empezar con sus entrenadores Patricia y Lucas, en el Oviedo Atletismo, cuando fue subiendo de nivel se puso a las órdenes del histórico entrenador asturiano Juanjo Azpeitia. Luego llegó su fichaje por el Numantino, con el que ahora está obteniendo grandes resultados.

Hasta dónde puede llegar es algo que, reconoce, "es difícil responder": "Me hubiera gustado llegar a la mínima europea, 2,17, me estuve mentalizando, me veo capaz de llegar a ello, pero esto es mucho de cabeza, de concentración; puedes estar físicamente bien pero sino te lo crees, si no lo visualizas, es complicado", explica. Lo de la estatura le preocupa muy poco: "Es importante ser alto, yo soy el caso extraño, el raro, pero tiene sus ventajas, si estoy al nivel de los demás tengo otras capacidades".