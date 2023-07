María Sierra sueña con un buen golpe

María Sierra ha cerrado una de las etapas más importantes de su vida. Tras pasar cinco años estudiando en Estados Unidos, la asturiana ha hecho las maletas para regresar a su casa, Gijón. La deportista, una de las grandes joyas del golf asturiano, quiere continuar su sueño. "Mi objetivo es pasarme a pro, aunque soy consciente de que es un paso muy grande", explica la gijonesa, que ahora disfruta de unos días de vacaciones, aunque siempre con un palo en la mano.

"Ha sido una experiencia espectacular, se la recomiendo a todo el mundo", indica Sierra, que aterrizo en Estados Unidos sin saber "nada" de inglés, pero rápidamente supo adaptarse. "Al mes ya podía tener una conversación. Al final, estar escuchándolo todo el tiempo ayuda a aprender antes", comenta la golfista, que tuvo la suerte de aterrizar en un college" pequeño, donde la cuidaron a las mil maravillas. "Ahí estuve durante dos años. Era un sitio muy familiar y estaban muy pendientes de mí, para que estuviese lo más a gusto posible", indica. Allí estudio Artes de la Enseñanza y Ciencia. Tal es su cariño que solo puede definir al sitio como "una familia pequeña".

A nivel de golf, la acogida no pudo ser mejor. "Éramos un equipo, nos llevábamos todas genial. Siempre nos intentábamos ayudar para sacar lo mejor de nosotras", señala. Pero eso cambió al dar el salto a la universidad.

En Angelo State, donde cursó Kinesiología y Magisterio, el ambiente se volvió más competitivo. "Cada una íbamos más por libre, nos centrábamos en nuestro rendimiento individual", asegura la gijonesa. El cambio no afectó a sus resultados. Prueba de ello son los campeonatos que se acumulan en sus vitrinas, como el Concho River Classic, uno de los más prestigiosos de Texas. Sierra lo tiene claro: "es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Salir fuera te abre los ojos y hace que evoluciones un montón", afirma.

Ahora, tras vivir la experiencia estadounidense, toca preparar su futuro en España. "Mi objetivo es convertirme en pro y seguir dedicándome el golf, aunque soy consciente de lo complicado que es conseguirlo", admite Sierra. Uno de los principales escollos está en el coste del golf. "Hay que pagar viajes, hoteles, inscripciones… Es muy complicado", apunta la deportista, que ni mucho menos desiste.

A pesar de que aterrizó en Asturias hace unas semanas, hace quince días estuvo en Escocia en un torneo donde dejó una gran actuación. "Estoy en busca de sponsors que me ayuden", enfatiza la gijonesa, que no para. Tras participar en el Campeonato de Asturias, recientemente ganó por cuarta vez el Campeonato de Santander Memorial Marcelino Botín con vueltas de 69,71 y 69 para un total de 209 golpes, sacando 12 golpes a la segunda. "Mira que quería descansar después de la carrera, pero no hay manera", bromea. Su pasión le impide quedarse con los palos en la mochila.