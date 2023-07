Lucía da un paso adelante para ganar protagonismo en la próxima Liga

Lucía Laguna, joven extremo del Motive.co Gijón, se proclamó recientemente campeona de la EHF Championship formando parte de la selección española junior, de la que es habitual en los últimos compromisos internacionales.

La jugadora aprovecha la oportunidad que supone estar entre el escogido grupo de las mejores jugadoras nacionales de la categoría junior. "Es una gran oportunidad de aprender porque trabajamos con otros entrenadores, ensayamos nuevas jugadas, también aprendemos de los médicos y los fisios. No es solo vivir el Europeo, si no también la posibilidad de ver cómo se trabaja fuera de España. Poder vivir ya solo el proceso de preparación del Europeo es algo que no tiene precio y a ello se suma el grupazo de jugadoras que hemos formado. Somos casi como una familia, llegamos a un punto de unión muy grande en el que sabemos que podíamos contar unas con las otras", indicó.

Lucía recuerda que ganar esta competición continental "nos permite jugar el premundial y clasificarnos para poder incluso luchar por las medallas".

La jugadora reconoció sentirse "muy afortunada de poder representar a España en algo que es lo que más me gusta. Tengo una especie de satisfacción conmigo misma porque supone que el esfuerzo realizado durante estos años y especialmente en la última temporada está teniendo recompensa y además lo considero como un crecimiento personal muy grande".

Finalizado su compromiso con la selección, Lucía Laguna ya está pensando en la próxima temporada con el Motive.co Gijón, una temporada que asegura afronta "con muchas ganas e ilusión. Tengo ganas de empezar y conocer a las nuevas incorporaciones, creo que va a haber muy buen grupo. Es importante adaptarnos rápidamente unas a otras y al nuevo entrenador. Trabajar mucho durante la pretemporada para poder disfrutar luego de lo que venga".

La extremo ha ido ganándose minutos a medida que transcurría la pasada temporada y en la que se avecina espera que su protagonismo sea mayor. "Va a ser mi segunda temporada tanto en el club como en la División de Honor. He aprendido mucho y por eso creo que debería dar un paso adelante tanto por el equipo como por mi propia carrera". Lucía tiene claro que el equipo tiene que ser ambicioso, pero eso requiere un proceso: "Las aspiraciones deben de ser las máximas: quedar lo más arriba en la Liga y clasificarnos para la Copa de la Reina. Pero lo primero es ser capaces de consolidar el equipo y a partir de ahí ir marcando los objetivos".

Laguna es consciente de que los equipos se están reforzando mucho pero también tiene claro que los favoritos en la lucha por los títulos van a ser los mismos que las anteriores temporadas. "Málaga y Bera Bera han fichado muy bien y van a volver a estar arriba", sentencia.