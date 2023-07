El Unión Financiera Base Oviedo ha puesto la guinda a su nuevo proyecto en División de Honor Plata con la incorporación de Óscar Camacho, un extremo derecho alicantino de 24 años con el que da por cerrada la plantilla, con la que espera dar un paso adelante y no conformarse simplemente con la permanencia en la categoría.

"Llevo unos años siguiente de cerca este proyecto, he tenido compañeros que han jugado aquí y todos me han hablado muy bien. Es un proyecto serio y competitivo y no dudé cuando me llamaron, es una gran oportunidad. Tras mi lesión, estoy deseando volver a dar el salto a División de Honor Plata", señaló el nuevo jugador azul tras confirmarse su fichaje.

Camacho comenzó su etapa senior en el Puerto Sagunto, jugando en Primera Nacional y con apariciones esporádicas en Liga Asobal. En la máxima categoría jugó las dos campañas siguientes, hasta que una lesión de rodilla le apartó de las pistas en la temporada 21-22. La pasada la comenzó en el Santoña, con el que logró 79 goles en 26 encuentros, y la culminó en el Romo de Primera Nacional, con 21 goles en 7 partidos. El Unión Financiera confía en que la recuperación total de Camacho permita ver al jugador que prometía en sus inicios ingresar en la élite.

Jaime González, renovado

El movimiento de Óscar Camacho se suma a la renovación del canterano Jaime González, que con tan solo 18 años es uno de los grandes valores de las categorías inferiores. El joven lateral debutó en la temporada 2020-21 con el primer equipo, siendo aún jugador en edad cadete. Desde entonces, ha alternado su presencia con el juvenil y el filial con entrenamientos y partidos con el primer equipo.

"Estoy muy contento por la renovación y por seguir formando parte de este proyecto un año más. Tengo ganas de reencontrarme con mis compañeros y de conocer a los nuevos, también de afrontar esta temporada con mucha ilusión y conseguir los objetivos", señaló el canterano.

La plantilla del Base queda finalmente compuesta por los renovados Jaime González, Gonzalo Carou, Fede Wermbter, Paulo Vinicius, Jayro Pérez, David Ortega, Raúl Blanco, Rubén Rozada y Rubén Menéndez y los fichajes Ruesga, Franceschetti, Javi Sanz, Juan Gamallo y Víctor Alonso.