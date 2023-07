"EE UU no me llama tanto, prefiero el basket europeo, pero no le cierro la puerta"

Medalla de bronce y elegida en el mejor quinteto del Eurobasket sub-18. Medalla de plata y MVP del Mundial sub-19. Y todo ello con 17 años. El verano de Iyana Martín (Oviedo, 2006) no tiene nada que envidiarle en intensidad al de un político en campaña. Aún lamiéndose las heridas después de quedarse a las puertas del oro (66-69) contra Estados Unidos en la Copa del Mundo de Madrid, Iyana despliega un discurso ágil, convincente, como su juego.

–Estuvieron muy cerca.

–Cuando acabó el partido estaba súper triste porque tuvimos posesión para empatar, pero ahora miro la medalla y estoy súper contenta por haber quedado segundas. Es un orgullo ser el primer equipo que compite así a Estados Unidos.

–Más de siete mil personas fueron a apoyarlas en la final. ¿Le afectó la presión?

–Fue increíble. Tanta gente viendo un partido de formación femenino… no tengo palabras. Sentí el cosquilleo en la tripa. Pero sales a pista y se te pasa: en vez de darme miedo, me motiva.

–El MVP ayuda a aliviar el duelo.

–No tengo palabras para describir el MVP. No me lo esperaba, venía con la idea de pasar un poco desapercibida y ayudar en lo que se pudiera.

–¿Cómo gestiona su incipiente exposición mediática?

–Después del campeonato tuvimos mucha visibilidad. Trato de mantener los pies en el suelo. Me queda un montón de camino por recorrer; obvio que está súper bien salir en muchos sitios y que se hable mí, pero no le doy tanta importancia. No tengo Twitter, por ejemplo.

–Los dos torneos que ha jugado este verano han sido contra chicas mayores que usted. ¿Cómo se lleva ser la más pequeña?

–A nivel de baloncesto lo notas un poco, sobre todo en el Mundial, más que en el Europeo. Pero España juega más con la cabeza, le damos más importancia a pensar bien cada jugada que el físico.

–¿Y en el trato con sus compañeras?

–No lo noto tanto. Me considero medianamente madura, y la gente con la que comparto equipo también lo es. Además, los dos grupos con los que he estado me han acogido genial.

–¿Qué la convierte en una jugadora tan especial?

–Juego cómoda y tranquila cuando lo paso bien. Dependo mucho del equipo en el que estoy: si estoy en un equipo que no confía en mí no voy a rendir en pista, pero si se me da tranquilidad hago las cosas bien. Tengo mucho carácter, lo vivo todo mucho, celebro cada canasta, cada defensa.

–¿Le ha jugado alguna mala pasada ese carácter volcánico?

–Alguna vez estás nerviosa y no controlas y se te va completamente, pero eso con la experiencia se va suavizando. Tener un carácter fuerte te lleva a vivir mucho lo bueno y lo malo; por eso hay que tener la cabeza fría para tratar de controlarlo cuando las cosas no van bien. Es complicado pero no imposible.

–El futuro.

–Me gusta ir poco a poco, temporada a temporada, mes a mes, semana a semana (se ríe). Lo que queda de julio y agosto me lo tomaré de descanso, y la siguiente temporada seguiré en Segle XXI, el equipo que me ha ayudado a estar donde estoy, y a ver qué tal.

–¿Y a medio plazo?

–No tengo ni idea de lo que haré después de acabar el bachillerato. Tengo súper claro que quiero seguir estudiando, y si puedo compaginarlo con el basket mejor que mejor, pero no tengo ni idea.

–¿Qué quiere estudiar?

–Estoy haciendo el bachillerato científico, así que algo del estilo, pero no lo tengo claro.

–¿Se ve dando el salto a la WNBA?

–Estados Unidos no me llama tanto, prefiero el basket europeo, pero no cierro la puerta a nada. No es un no; si viene, vendrá. Pero me gusta más el baloncesto europeo porque no es tan físico.

–Se fue a Barcelona siendo una niña, con 14 años.

–Fue complicado. En ese momento no tenía realmente claro si me quería ir o quedarme en casa. Me tiré de cabeza a la piscina. Lo peor fue la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Era muy pequeña, nunca había estado sin mis padres. Recuerdo el primer día como si fuera ayer, estaba súper nerviosa, todo era nuevo: el instituto, las compañeras… El primer año me costó bastante adaptarme, alguna vez me planteé incluso dejarlo, pero siempre he seguido adelante y ahora estoy muy a gusto

–¿Siente morriña de su tierra?

–Echo mucho de menos Asturias, es mi casa. Vivo mucho Asturias, me gusta mucho volver de Barcelona a ver a mi gente, estar en mi casa… Sé que, por mi profesión, voy a tener una vida de moverme mucho, pero cuando sea mayor me encantaría vivir en Asturias.