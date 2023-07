Inés Noguero, de regreso ya a Georgia Tech para estudiar Ingeniería Biomédica

"Es un espacio seguro. No le gusta llamar la atención, pero siempre está ahí, presente. Para mí es sinónimo de caridad porque es una chica muy pura, muy inteligente. Tiene un peso muy importante en este equipo. Todas los sabemos… aunque no sé si ella es consciente". Marina Aviñoa, jugadora del Joventut y compañera en la selección sub-19, dedicaba estas preciosas palabras a Inés Noguero en un reportaje para el diario "As". Así es la baloncestista gijonesa, que casi no tuvo tiempo ni de degustar la medalla de plata en el Mundial con una final épica en la que casi derriban a EE UU. Acabó la final mundialista el domingo cerca de las once de la noche y a las seis de la mañana de ayer estaba iniciando viaje a Estados Unidos para incorporarse a la Universidad de Georgia Tech.

Inés ha mamado el baloncesto en casa: es hija de Pablo Noguero, jugador del Gijón Baloncesto con el que alcanzó la ACB. Pero aun así no le fue nada fácil abandonar con 14 años a sus padres y a sus hermanos (ella, Covadonga y Jesús son trillizos de 19 años y tienen un hermano pequeño, David, de 16). "Tienes que estar muy convencida y la familia también, porque es un cambio muy potente. Se va de tus manos. Pero para ella luego fue más fácil irse a Estados Unidos, porque ya se había ido de casa", apunta su padre. La clave de su carrera, dice Pablo Noguero, "es haberse ido al Segle XXI. Irse es un esfuerzo brutal, pero si te gusta y tienes una condiciones, creo que ese programa es fundamental". En casa tienen claro, de todas formas, que los estudios son la prioridad, y están muy satisfechos de haber elegido Georgia Tech, donde Inés estudia Ingeniería Biomédica. "Siempre estudió muy bien, y la gran ventaja de ir allí es que te lo facilitan todo para compaginar", explica Noguero. La vida no es fácil para Inés en el mundo universitario estadounidense, apunta el progenitor: "En Segle entrenaban muchísimo, pero allí es una pasada. Mira que es dura de cabeza, y a veces llamaba y decía: ‘están locos’, de acabar compañeras suyas vomitando...’". Así es Inés, seria, bastante reservada, muy fuerte mentalmente y autoexigente en exceso. Un perfil triunfador.