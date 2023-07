El vicepresidente de la Asturiana, condenado por agredir a otro ciclista

Adolfo Alperi, vicepresidente económico de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias, ha sido condenado por el Juzgado Número 1 de lo Penal de Oviedo a un año de prisión por un delito de lesiones cometido en el año 2021.

Además de la pena de cárcel, que no conllevará su ingreso en prisión al no tener antecedentes penales, Alperi deberá indemnizar a la víctima, C. A., con 6.095 euros, y se ha decretado su inhabilitación especial por un año para el derecho a ser elegido por sufragio pasivo para un cargo público. El condenado no ha recurrido la sentencia.

C.A., víctima de la agresión de Alperi, ofreció su versión de los hechos a LA NUEVA ESPAÑA: "Era enero de 2021. Iba en bicicleta con un amigo. Él (Alperi) pasó en coche, me dijo que parase a hablar con él y yo le dije que no. Habíamos sido amigos, pero por cuestiones personales nuestra relación se había visto deteriorada. Cuando me negué a parar, Alperi me adelantó y se puso en medio tratando de cerrarme el paso, con el fin de obligarme a detenerme. Se bajó del coche, traté de adelantarlo con la bici y entonces me empujó y en la caída me rompí el codo. Una señora que pasaba en coche vio lo que sucedió y avisó al 112. Cuando llegó la Guardia Civil, Alperi ya se había ido. Yo había decidido no denunciar. Pero tenía el codo roto, y fue el HUCA el que denunció los hechos".

"La inhabilitación –se queja la víctima– no le costará el puesto como vicepresidente de la Federación de Ciclismo. Yo quiero que se haga justicia, porque he pasado dos años muy difíciles. Veo injusto que alguien que tiene que dar ejemplo siga aferrado al cargo, no entiendo que el presidente de la Federación (José Antonio Díaz, "Walker") no tome cartas en el asunto".

Antes de ocupar el cargo de vicepresidente económico de la Federación de Ciclismo del Principado, Adolfo Alperi fue uno de los deportistas asturianos más destacados de la década de los 90. El ovetense llegó a participar en dos Juegos Olímpicos (Barcelona 92 y Atlanta 96) en la modalidad de ciclismo en pista.