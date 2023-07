Dos hermanos ovetenses para conquistar la halterofilia de Europa y el mundo

El peso de la familia Fernández García se lo reparten entre Nerea y Alberto, hermanos y jóvenes deportistas ovetenses de halterofilia que ya son una realidad del deporte asturiano y español. Ambos, cada uno en su modalidad, competirán en dos citas muy importantes este verano. Nerea competirá mañana en Bucarest (Rumanía) en el Europeo sub-23 con la selección nacional, y Alberto tiene el billete para el Mundial absoluto que se celebrará el próximo mes de septiembre en Riad (Arabia Saudí).

La clasificación no ha resultado tarea fácil para ninguno de los dos. Nerea tuvo que compaginar sus estudios con el trabajo diario que desarrolla en el Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume de Madrid, donde llegó apenas terminado el bachillerato en 2018 para profesionalizarse en este deporte. El trabajo dio sus frutos en el Nacional absoluto de 2022, donde Nerea alcanzó la marca de 179 kilos en total olímpico requerida por la Federación para llegar al Europeo.

El camino de Alberto fue distinto, ya que tuvo que participar en la "última llamada" de la Federación este mismo mes para poder clasificarse, pues las lesiones le han tenido apartado de la tarima durante más de un año. Durante la toma, ya recuperado del todo, Alberto consiguió la marca mínima necesaria tras completar con éxito los tres levantamientos de la fase de arrancada y alcanzar 170 kilos en dos tiempos.

Poco a poco Alberto recupera el nivel previo al calvario de lesiones con el que tuvo que lidiar. En 2019 padeció el primer contratiempo, en el hombro, que le impedía mover el brazo de forma natural. "Llegué a no poder levantar el brazo por encima de los 90 grados", comenta Alberto. A esta dolencia se le sumó otra en la rodilla, el año pasado: "Estaba preparando el Europeo en la Blume y la pierna dijo basta. Me hicieron pruebas y vieron una calcificación en el rotuliano. Había que operar".

Este contratiempo tuvo consecuencias a largo plazo para Alberto. "Estuve año y pico sin competir, hasta que en marzo de este año acudí al campeonato Iberoamericano en Argentina". A pesar de todo, Alberto tiene claro que con las lesiones más vale ser paciente. "Hay que tener mucha cabeza porque repercuten en el futuro –explica–. Hay que recuperar bien y trabajar en la lesión. Decidí recuperarme sin prisa".

Tras la clasificación para el mundial absoluto, el ovetense mira con ganas al futuro: "Ahora que vuelvo a estar bien, quiero darle caña al Europeo del año que viene". Eso sí, con objetivos realistas. "Lo primordial es ir mejorando y hacerlo lo mejor posible a corto plazo". Será complicado, de momento, que Alberto pueda participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, pues las lesiones le han impedido presentarse al mínimo de competiciones anuales que son necesarias durante los dos años previos a los Juegos. El ovetense ya prepara el Mundial en el Club San Mateo con Lodario Ramón, su entrenador desde que tenía siete años. Desde entonces, progresan juntos. "Trabajar la fuerza de la pierna es fundamental, corresponde al 80% del peso que puedes hacer en dos tiempos", subraya el preparador, que controla los ciclos de trabajo de Alberto para que llegue a la competición en su pico de forma.

Nerea también comenzó con Lodario, un poco por influencia de su "titi" (hermano) mayor. Cuando habla de su entrenador, solo tiene palabras de agradecimiento: "Lodario es el que sentó las bases para estar donde estoy. Siempre creyó en mí". Aunque sigue vinculada al Club San Mateo, Nerea tomó otro rumbo en 2018. "Estoy muy a gusto en Madrid porque he construido aquí mi vida y he hecho mucha vida social. A nivel profesional, me gustaría quedarme. Sin embargo, echo de menos el calor de la familia. Puede que acabe volviendo a la tierrina", indica.

En la capital, Nerea afronta su último año de estudios de Fisioterapia y Cafyd (Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) en la Universidad Europea con una beca por méritos deportivos. En el plano competitivo, Nerea ya se encuentra en Rumanía con la selección, "muy ilusionada" con lo que está por venir. Cuando termine su competición, cogerá carretera y manta junto a su madre y emprenderán un viaje por Portugal. "Se merece todo, siempre ha estado ahí en los buenos y malos momentos del deporte y de los estudios", concluye.

El año que viene, Nerea cumplirá 24 años, por lo que podrá participar, por primera vez, en el Europeo absoluto. "Clasificarme es un objetivo que tengo en mente", aclara. Admite que le gustaría "seguir disfrutando como al principio" de la halterofilia, "aunque se hace más difícil cuando te profesionalizas". Nerea y Alberto, Alberto y Nerea, dos hermanos ligados por lazos mucho más intensos que los de sangre, levantan kilos y kilos de peso como si no costara. Y, cuando las fuerzas les flaquean, se levantan el uno al otro.