La guardia civil asturiana Leticia de la Llana que ya es mundial

"La que quedó segunda tenía diez años menos que yo y me preguntó mi edad al terminar la carrera". Lo dice Leticia de la Llana, gijonesa, deportista y guardia civil, que puede presumir de estar en plena forma y de dejar atrás a rivales mucho más jóvenes que ella, tal y como demuestran los resultados que ha cosechado en las pruebas de aguas abiertas de la V Semana Militar del Deporte y en el Campeonato de Salvamento y Socorrismo de la Guardia Civil que se celebraron Los Alcázares (Murcia) y en Sevilla, respectivamente.

El resultado, inmejorable: medalla de oro y plata en aguas abiertas en la Semana Militar y dos de oro en las pruebas de Salvamento (una en pruebas de playa y otra en pruebas de piscina). Estos logros le han clasificado para el Nacional de Interejércitos de Salvamento, que tendrá lugar en octubre, también en Los Alcázares, y para el Mundial de Interejércitos en aguas abiertas, que se disputará en septiembre en Málaga con la participación de 18 países.

"Estoy muy contenta por estas victorias", explicaba ayer De la Llana a LA NUEVA ESPAÑA. En especial porque el oro en el Campeonato de Socorrismo de la Benemérita sabe a "evolución", ya que el año pasado la asturiana quedó tercera en la competición que se celebró en Cádiz. Los que conocen el campeonato, en el que participan guardias civiles de toda España, aseguran que "consta de numerosas y exigentes pruebas" como el sky surf, la tabla de socorrista, la natación, el rescate de maniquí y banderas, una prueba de resistencia que requiere de gran preparación.

De la Llana destacaba que "son unas pruebas muy específicas" y con gran competencia. Por eso, reconoce, tuvo que "entrenar mucho para mejorar, sobre todo, en piragüismo". Pese a que la de socorrismo ya es una competición dura, a Leticia no le parecía suficiente. Decidió apuntarse también al Campeonato Militar de aguas abiertas. Una competición a la que "iba preparada, pero sin expectativas de llevarme el oro", asegura. Y no fue un oro, no. Fue un oro y una plata. De la Llana se hizo con la plata en la prueba mixta de natación por relevos, en la que cada competidor nada durante 1.250 metros para poder dar o coger el relevo de su compañero. No obstante, el plato fuerte fue ganar el oro en la prueba de los 5.000 metros a nado por el Guadalquivir. En ella, competían doce mujeres, pero "casi toda la carrera estábamos liderando un grupo de cuatro", relata. "Cuando vi que una se descolgó, yo esprinté y terminé llevándome la victoria. Terminé un minuto antes que mi perseguidora", cuenta. La misma "perseguidora" que tiene diez años menos –29 frente a 39– que la gijonesa. Con este oro, Leticia se asegura una plaza en el Mundial de Interejércitos. Un logro ante el cual la asturiana se encuentra "muy contenta". Reconoce que "al no haber estado nunca en un Mundial, no puede tener unas expectativas definidas", pero amplía que "voy a prepararme y voy a entrenar mucho para disfrutar de este Mundial, que prepararé en Gijón". Lo hará en el Grupo Covadonga donde se ejercitaba de niña donde y ahora, desde su regreso a Asturias tras diferentes destinos (Soria, Cantabria y Vizcaya), ha vuelto a hacerlo.

Para todos estos éxitos, hay un duro entrenamiento que da oros, pero no garantiza que no haya derrotas. "A veces se gana y otras se pierde", cuenta Leticia al explicar su agria experiencia en el pentatlón, una prueba del Campeonato Militar, que fue la única en la que no obtuvo metal. Una modalidad que se compone de dos pruebas de salvamento y socorrismo, una de tiro y carrera y otra de realizar un zigzag con unas barcas. Pero la guardia civil quiere revancha, que espera tomarse el año que viene. "Esto no va a quedar así. El año que viene me volveré a presentar", zanja De la Llana, ya preparándose para lo que le viene por delante: todo un Mundial.