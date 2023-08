El palmarés del torneo de Tenis Playa de Luanco ya tiene un nuevo nombre que añadir: el de Edas Butvilas. La final de uno de los clásicos del verano en Asturias se la llevó el tenista lituano. Lo hizo tras un partido que arrancó con intensidad por ambos bandos. Comenzó ganando Butvilas, que se hizo con el primer set por 6-4 en 34 minutos tras un break en el décimo juego. Ambos tenistas, con buenos servicios, mantuvieron la igualdad, pero al final la moneda cayó del lado del tenista lituano. En ese décimo juego una derecha demasiado cruzada de Avendaño se fue fuera colocando un 0-30. Luego, un mal bote hizo que Butvilas lograse dos bolas de break y ya no hubo más historia.

En el segundo set, Butvilas cerró la final por la vía rápida al llevárselo por un claro 6-1 en 29 minutos. De esta forma, el lituano se convierte en uno de los nuevos reyes del torneo, impidiendo que Miguel, que realizó una gran competición dejando en el camino a Feliciano López y a Richard Gasquet, ampliara la leyenda de los Avendaño en Luanco, donde Juan, su padre, ostenta el récord de títulos.

Antes de la final, LA NUEVA ESPAÑA reunió a los Avendaño, padre e hijo. Uno, Juan Bautista Avendaño, hizo historia en el torneo de Luanco. El otro, su hijo, Miguel Avendaño, quería hacerla. Para empezar, Juan Bautista Avendaño tiene el mejor palmarés del torneo, con nueve títulos en 35 ediciones y dos subcampeonatos. Por contra, Miguel disputó ayer su primera final en su segunda participación. El 18 de agosto se va a la Universidad de Louisville, en el estado de Kentucky, donde firmó por cuatro años y compaginará estudios con la práctica del tenis.

Curiosamente, el 2 de agosto de 1985 Juan disputó su última final. Pero ahora manda el presente. "Me hace mucha ilusión verle jugar esta final aquí. No sabía que habían pasado 38 años de la última que jugué yo. Es muy bonito para la familia, amigos y para todo Luanco". Miguel escucha a su progenitor y reconoce que en casa ha escuchado "batallitas" de las finales que su padre jugó en Luanco. "El siempre presume de que aquí no había quien le ganara, aunque perdió unas pocas, y disfrutó mucho, como yo ahora al jugar delante de mi gente", explica. Y prosigue: "De niño enredaba con mis primos por las gradas y pedía fotos y autógrafos, por lo que estoy encantado de darle lo que quieran a los chavales al vivir de pequeño esa misma ilusión". Miguel reconoce estar "sorprendido" por el apoyo que está recibiendo de la grada: "Estoy encantado con los vítores, yo también busco esa complicidad con ella".

Su padre toma la palabra y opina así de su hijo: "En este torneo se ha visto el nivel al que puede llegar. Siempre le he dicho que tiene un gran talento para jugar al tenis. Pero para llegar a ser profesional tienes que vivir casi 24 horas para este deporte". Aún así, Juan reconoce que le da "pocos y concisos" consejos. Y señala que "cuando se mueve juega muy bien, haciendo pasos cortos para colocarse. Le entra muy bien la derecha, estos partidos solo se ganan si corres...".

¿Se hubiera imaginado a su hijo en la final? "Le conozco muy bien, tiene unas condiciones físicas muy buenas sin trabajar mucho... Y el talento que tiene. Uno nace con él. Aún con esto no me imaginaba que iba a llegar a la final y más ganando a Feliciano y Gasquet. Pero ha jugado muy convencido, creyendo en sí mismo". Ahora queda por ver si su buen papel en el torneo será un espaldarazo a su carrera. Juan lo ve así: "Hay un antes y un después, tiene que darle confianza jugar a este nivel. Ahora debe tomar una decisión. En EEUU lo llevan todo muy a rajatabla, estudiar y entrenar. Con 21 o 22 años, cuando acabe, si tiene ilusión por dedicarse unos años a ser tenista o no debe ir definiendo su futuro profesional".