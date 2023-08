El segundo viaje del Cova: "Hay calidad para estar aquí"

Llegando al estadio Álvarez Rabanal, en el barrio de Teatinos, a las afueras de Oviedo, cualquier oído entrenado puede percibir el sonido del fútbol. El repiqueteo de los tacos sobre el hormigón, el contacto de las botas contra la pelota, las risas hiperbólicas por el mal control de un compañero.

Es julio, el calor aprieta y una avanzadilla de jugadores del Cova se entretienen chutando a portería antes del tercer entrenamiento de la pretemporada. En un pequeño campito anexo al moderno y coqueto Álvarez Rabanal, un grupo de niños juegan una pachanga. La estampa arroja una fidedigna semblanza del espíritu del Cova, un club joven (fundado en 1979) de barrio y cantera que en septiembre sabrá por primera vez lo que es jugar en Segunda Federación.

Antes, en la 2020/21, el Cova tuvo una efímera experiencia de tan solo un año en la extinta Segunda B. El equipo terminó colista. Asier Gomes y Pablo Tineo, en la actualidad capitanes y partícipes de aquel descenso, extraen lecciones del mal trago. "Creo que al principio no nos lo creímos tanto. Estábamos en un grupo bastante complicado, pero teníamos buen equipo y podríamos haber hecho mejor. Mentalmente no éramos fuertes, y por eso dejamos de sacar mejores resultados en muchos partidos, incluso contra equipos favoritos a subir", recuerda Tineo.

Para afrontar aquel curso en 2ªB, el Cova optó por renovar el grueso de la plantilla, al contrario del camino que se ha tomado este verano, para satisfacción del técnico, Manolo Simón: "Decidimos darle continuidad al bloque. Los chavales se lo merecían, ojalá se hubiese quedado todavía más gente. Tenemos calidad para estar en Segunda Federación, habría sido una tontería deshacer el equipo". Advierte, no obstante, de que aún persiguen "uno o dos" fichajes más, "a poder ser alguien de banda, que es donde estamos un poco más cojos".

La estructura que mantiene el Cova viene de alcanzar un logro que, reconoce el entrenador, sonaba a utopía hace no mucho: ganar la Tercera Federación asturiana. El éxito, dicen sus artífices, se apoyó en la fuerza del grupo. "La clave del ascenso fue el vestuario, estábamos todos muy unidos", expone Gomes. "A pesar de que empezamos empatando en Llanera…" "¡Perdiendo, perdiendo!", corrige el míster.

Manolo Simón regenta una oficina de seguros junto al entrenador del Avilés, Emilio Cañedo. Pablo Tineo se gana la vida en una empresa de diseño y fabricación mecánica. Lo de Asier Gomes son los idiomas. Tres patas importantes del proyecto.

"El final de la temporada fue un pulso mano a mano con el Sporting Atlético –relata Tineo–. Nos lo acabamos llevando por un punto. Sufrimos en algún partido, por la ansiedad de querer ganar en los primeros minutos, pero a medida que iban pasando los partidos lo íbamos controlando bastante mejor".

Sufrimiento final

Y llegó el último partido, en Tuilla. Simón lo recuerda recostado sobre el banquillo del Álvarez Rabanal, con una calma por la que hubiera dado lo indecible cuando el Tuilla empató el partido mediado el segundo tiempo. "Además –cuenta–, había marcado también el Sporting. Solo nos valía ganar". "Y entonces metimos el 1-2 en la siguiente jugada –tercia Gomes–. Si no llegamos a marcar tan rápido nos hubiera costado mucho más. Ese día, al ser tan fuertes como grupo, corrimos por nosotros, pero también por nuestros compañeros".

En esa pugna contra el filial del Sporting, el Cova acreditó una fortaleza mental que se antoja indispensable para competir en una categoría superior. "Necesitamos una capacidad de sufrimiento brutal. Si tenemos eso, podemos soñar con el que es nuestro objetivo evidente, la salvación", apunta un Simón que no quiere renunciar a la idea de juego atractiva en la que se cimentó el ascenso: "Tenemos una manera de jugar que se puede llevar a cabo o no en función de nuestros rivales, que van a ser mucho más fuertes. Nos gusta dominar los partidos, tener mucho el balón, buscar combinaciones. Queremos intentarlo, pero tendremos que adaptarnos".

Lo que hace diferente al Cova, sin embargo, no es su forma de jugar ni las victorias ni los ascensos. "Somos un club pequeño, muy familiar, y un club de cantera, de los que más licencias federativas tienen de Asturias", reivindica Gomes. El capitán sabe muy bien de lo que habla. Lleva dos temporadas formándose como entrenador en las inferiores del club. "El año pasado dirigí a los alevines de segundo año. Cuando empecé a entrenar no me gustaba nada, pero ya le voy cogiendo el gusto. Aprendo más de ellos que ellos de mí. Ahora entiendo más al míster, aunque hay veces que me sigue costando", (se ríe, y bromea Tineo: “¡Pero si no le haces ni puto caso!”).