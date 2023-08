"Será un Sella de gran nivel en K-2, pero también en K-1 y en mujeres"

A pocos días del Descenso Internacional del Sella, la mítica ribera del Oriente del Principado de Asturias empieza a hervir ante prueba más importante y multitudinaria de descenso de ríos del panorama internacional. Además, esta octogésima quinta edición aglutinará a un gran elenco de palistas de laureado prestigio -campeones olímpicos, europeos, mundiales-, tanto españoles como llegados desde otros lejanos países, con la mirada depositada en pelear por subirse al podio de los Vencedores del Sella, en Ribadesella. "Será un Sella de gran nivel no solo en senior hombres K-2, sino también en K-1 y en mujeres", asevera Juan Manuel Feliz Granda, presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS).

–Será el último Sella con los actuales puentes Emilio Llamedo Olivera, en Arriondas, y Dionisio de la Huerta, en Ribadesella, puntos de salida y llegada respectivamente de la prueba, por las obras previstas. ¿Le apena?

–No me apena en absoluto. Las barandillas del puente de Arriondas están totalmente oxidadas y se pueden caer en cualquier momento, y las aceras son estrechas y están deterioradas. El de Ribadesella constituye un cuello de botella entre la villa y la playa con unas aceras por las que no cabe una silla de mellizos. Así que no me apena, ambas reformas son urgentes e imprescindibles.

–Cara a esta octogésima quinta edición ha levantado mucha expectativa la calidad de algunas de las tripulaciones extranjeras inscritas, sobremanera en categoría senior hombres K-2. ¿Será un Sella de gran nivel?

–Será un Sella de gran nivel no solo en senior hombres K-2, sino también en K-1 y en mujeres. Pero hay que tener en cuenta que al gran nivel de muchas embarcaciones extranjeras se une el de las españolas. Actualmente España es una potencia a nivel internacional en la especialidad de maratón.

–A nivel nacional estará en línea de salida la flor y la nata del piragüismo de maratón y larga distancia.

–Efectivamente, se cuenta ya con míticos palistas del Sella encabezados por Julio Martínez, que no se baja del podio a pesar de su edad, y siguiendo con nombres como Bouzán, Fiuza, Fernández Castañón, Llorens, Plaza...

–¿Qué número de participantes manejan al cierre de las inscripciones?

–Unos 1.100 participantes, tripulando unas 800 piraguas, en representación de dieciocho países, algunos tan lejanos como Australia, Sudáfrica y Argentina.

–¿Ha aumentado el capitulo económico de premios en metálico?

–Se mantienen los premios en metálico al mismo nivel de 2022, los más altos de cualquier competición de piragüismo en España.

–¿Sopesan hacer gestiones para recuperar la Semana Internacional de Piragüismo?

–Nosotros apoyamos totalmente esa recuperación de la Semana Internacional y los palistas también, particularmente los que vienen al Sella de muy lejos para aprovechar un desplazamiento costoso. Pero los promotores tienen que ser las federaciones Española y Asturiana. Nosotros somos el motor que garantiza una participación internacional de calidad.

–¿Cuál sería su sueño como presidente del CODIS?

–Que en Asturias se valorase como corresponde la Fiesta de las Piraguas con todo lo que supone para la imagen turística del Principado: "boom" del sector del turismo activo, impacto en la hostelería y restauración, festivales surgidos a la vera del Descenso como son Aquasella y Riverland, etc.

–¿Considera necesaria una mayor promoción, desde las distintas administraciones y organismos Públicos, de la Fiesta de las Piraguas?

–Por supuesto. Esta fiesta, única con su desfile, competición internacional, tren fluvial, comida campestre y rebosante de asturianía, tendría que estar mucho más apoyada por las administraciones y organismos públicos como enseña y promoción de Asturias a nivel internacional.

–Una de las novedades en la presente edición es que el cantautor Vicente Díaz será el encargado de entonar el "Asturias Patria Querida" de la salida. ¿Fue difícil convencerle?

–Fue inesperado que Ana Eva Cavielles no pudiese estar este año en la tribuna del puente de Arriondas para entonar el "Asturias", por motivos personales, y fue una grata casualidad que el prestigioso cantautor Vicente Díaz viniese a bajar el Sella con Maxi Llamedo, ganador con su hermano Emilio en 1984. Proponérselo a Vicente y aceptar encantado fue todo uno. Estamos seguros de que nos volveremos a emocionar y se nos van a poner los pelos de punta a todos al cantar el himno de las Piraguas guiados por Vicente Díaz.