Álvarez, Fernández y Osa estrenan montera

"Este es un momento que no vamos a olvidar en el resto de nuestra vida". Así de felices se mostraban Tania Álvarez y Tania Fernández tras conseguir hacerse con la victoria en la categoría K-2 femenino en el Descenso del Sella. Las palistas, que representaban al equipo nacional español, consiguieron hacerse con la victoria tras sacar casi un segundo y medio de ventaja a las segundas clasificadas, Eva Barrios y Amaia Osaba, que no pudieron hacer nada ante el ritmo que imprimió la pareja gallega a lo largo de todo el recorrido.

"Estamos muy felices y contentas. Este era nuestro primer Sella juntas y el resultado no puede ser mejor", comentaba la pareja, que vio como todo el esfuerzo para preparar la cita sellera les sirvió para hacerse con el primer puesto. "Esto hace que se te olvide lo dura que ha sido la prueba", reconocían al unísono. Aunque el Descenso se desarrolló de manera limpia, el dúo gallego echó en falta más agua en el río, lo que hizo que fuese "una carrera físicamente muy exigente". "Sabíamos que sería así, por lo que ya nos preparamos para lo peor", confesaban. Ambas aseguraban que esta carrera es "muy especial" para ellas, ya que no hay otra igual en el mundo y "conseguir una victoria aquí es algo increíble y al alcance de muy poca gente". Pero, a pesar de su buen rendimiento, Álvarez y Fernández no se quieren mojar sobre si repetirán la próxima edición. "Es algo que se irá viendo. Vamos poco a poco, partido a partido", señalaban.

Otra que se estrenaba en lo más alto del podio de Ribadesella fue Irati Osa. La palista vasca se impuso en un apretado esprint a Irene Gana, que no pudo pasar de un meritorio segundo puesto. "Ha sido una carrera muy dura. He salido bastante bien, pero enseguida me ha cogido Irene, que fue todo el rato detrás de mí. Al principio estaba bastante fresca, por lo que pude adelantarla y aguantar la posición hasta el final", explicaba la deportista, emocionada por conseguir el primer Sella de su carrera.

"Normalmente no podía venir, porque casi me coincidía con el selectivo para el Mundial y mi entrenador no me dejaba, pero este año hemos hecho una excepción", descubría Osa, que aunque este año también tiene la próxima semana el clasificatorio para el Mundial, no ha podido hacer una pretemporada mejor. "He terminado con muy buenas sensaciones. No puedo estar más contenta. Ha sido un reto muy duro por la falta de agua, pero creo que lo he solventado de una gran manera", señaló.

La palista vasca quiso agradecer el trabajo a Luis Medrán, clave a la hora de hacerse con la victoria en el Descenso del Sella en la jornada de ayer. "Me ha ayudado un montón a preparar el Descenso. Si no fuese por su colaboración no hubiera sido posible mi victoria aquí", sentenciaba Osa, confiada en poder defender su trono en las aguas del Sella durante muchos años.