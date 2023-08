Bouzán: "Nadie se cansa de ganar, aunque sé que esto se acabará"

A pesar de que la de ayer es la undécima vez que Walter Bouzán consigue hacerse con el triunfo en el Descenso del Sella, el palista riosellano celebró su victoria en K-1 como si fuese la primera vez que se sube a lo más alto del podio. "Mi sensación es de felicidad, no puedo estar más contento", confesó el deportista, que quiso agradecer la ayuda del K-2 formado por Ernesto Goribar y Rodrigo Losada, de la Federación cántabra de Piragüismo, ya que "me ayudaron muchísimo en el río. Tuvimos buen entendimiento".

Para poder hacerse con la victoria, Bouzán tuvo que medirse de tú a tú con Javier López. "Me lo puso muy duro. Por suerte para mí pude coger suficiente ventaja en los metros finales para disfrutar como se merece de la llegada", afirmó el asturiano. Su paso por el puente de Ribadesella dio fe de ello, ya que antes de cruzar la línea de meta el palista celebró con rabia su nueva victoria en el Descenso del Sella.

Van once victorias, pero Bouzán no se cansa de ganar. "Nadie se cansa de eso, ni aquí ni en otra carrera. Soy consciente de que esto se va a acabar, cada vez me va costando más, pero tengo la suerte de seguir ganando y de encontrarme en un gran estado de forma", comentó la leyenda del Descenso, que promete seguir dando guerra y poniéndoselo muy difícil al resto de candidatos que osen hacerse con la victoria. "Los años ya no pasan de uno en uno, como cuando era joven, ahora van de tres en tres o de cinco en cinco", bromeó el riosellano, que aseguró seguir disfrutando de los entrenamientos, por lo que su despedida tardará en llegar.

A pesar de verlo desde la distancia, para el veterano palista esta edición fue una de las más igualadas que recuerda. "En K-2 hubo un ramillete al final que demostró toda la igualdad que hubo en la carrera. Creo que la gente ha disfrutado de un gran espectáculo, algo que me alegra muchísimo", analizó Bouzán, que tras recibir su premio se fue al agua para celebrar su victoria con el público presente en Ribadesella.