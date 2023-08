Javi López: "No hay manera de jubilar a Bouzán"

"No hay manera de jubilar a Bouzán", decía entre risas Javi López, segundo clasificado en K-1 en el Descenso del Sella tras batirse en duelo con el ganador de la prueba. El de Soto del Barco reconocía estar reventado tras intentar pelear de tú a tú con el veterano palista, aunque echó en falta que hubiese un duelo directo entre ambos palistas. "No hubo manera de tener un mano a mano contra él. Es una pena, porque creo que sería algo muy emocionante", afirmaba López, que estuvo toda la carrera siguiendo la estela del de Ribadesella. "Poco a poco nos fuimos abriendo distancia con el resto, pero no conseguí alcanzarlo", reconocía.

López, que pertenece al Club Los Cuervos de Pravia, tiene claro dónde va a festejar este segundo puesto. "Mañana (por hoy) se va a celebrar como se merece en el Xiringüelu", señalaba el palista, que definió la carrera como "muy dura", aunque el gran apoyo que tuvo durante todo el recorrido hace que "vayas muy motivado". "Ver a la gente animando hace que la piragua vaya prácticamente sola", confesaba.