Luis Jesús Escobar hace que el Gran Premio del Chas se quede en casa

El asturiano y ex campeón de España Luis Jesús Escobar, montando a "Enrico Des Jeanbel", se impuso en la prueba más importante del nacional tres estrellas que ayer finalizó en el Club Hípico Astur, el Gran Premio, la única que se corrió con 1,40 de altura. Tomaron parte 43 participantes para una prueba que se disputó bajo el baremo "A con desempate".

Tan solo siete de los participantes completaron el primer recorrido sin falta y pasaron al desempate, en el que Jaime Gabarrón con "Felow of Landra" salió el primero y repitió recorrido sin penalizar, marcando un tiempo a batir de 36.42 segundos. Lo batió por poco, 36.24, el jinete más destacado en el global del concurso, Ángel Cerdido, montando a "Topat des Desig". Sin embargo, en esta ocasión no le valió para hacerse con la victoria, ya que Luis Jesús Escobar realizó un recorrido perfecto de velocidad y recortes y completó el recorrido en un tiempo de 34.75 segundos que a la postre le dio el triunfo final. En el Gran Premio había un trofeo adicional para el jinete o amazona asturiano mejor clasificado y que también se llevó Luis Jesús Escobar. El asturiano no estaba teniendo grandes actuaciones, pero se reservó para el final logrando la victoria en la prueba más importante.

La última jornada se inició como la del sábado, con la prueba complementaria añadida al programa inicial. Fue un baremo "A con cronómetro", una altura de 1,10 y un total de 35 binomios participantes. El podio fue totalmente asturiano con Eduardo González montando a "Galice Condeenne", quienes fueron notablemente superiores al resto, ya que completaron el recorrido sin penalizar en 57.41 segundos frente a los 62.04 de Mar Pérez y "Diane du Val", que fueron segundos, y los 69.62 de Natalia Gutiérrez y "Goldy", terceros.

La primera prueba del programa oficial de ayer fue el trofeo Funerarias Reunidas, un "Dificultades progresivas al cronómetro" que registró la mayor participación de las cuatro jornadas del concurso con 102 binomios, lo que prolongó la prueba durante tres horas y media. El baremo "Dificultades progresivas" supone que cada obstáculo superado suma un número determinado de puntos. El máximo que se puede sumar es 65. Gana el jinete o amazona que sume el máximo de puntos en el menor tiempo. La victoria correspondió al joven valenciano Cristóbal Peris, que con "E. Landgraf" fue el más rápido de los 34 binomios que sumaron los 65 puntos. Él lo hizo en 50.25 segundos, dos segundos más rápido que el experto Ricardo Jurado con "Godoy Jr" y dos segundos y medio más que el asturiano Eduardo González con "Isis".

El Gijón Horse Jumping celebrará el segundo de sus concursos entre los próximos días 10 y 13 pasando de tres a cuatro estrellas lo que deparará algunos cambios entre los participantes ya que llegarán jinetes y amazonas del nivel de Pello Elorduy, los hermanos Kevin y Álvaro González de Zárate, José Bono, Iván Serrano , Juan José Fumero o Carolina Villanueva entre otros. La cita por tanto el próximo jueves en el Chas.