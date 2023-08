Vidales: "Diego Lorenzo es nuestra prioridad"

A un mes del comienzo de la temporada, el reto pendiente del Avilés en este mercado veraniego es la contratación de un delantero. No rehuyó ayer la cuestión el director deportivo del club blanquiazul, Javier Vidales, durante la presentación de los fichajes Javi Mecerreyes y Joel del Pino. "Queremos aprovechar la ficha libre que nos queda para traer un nueve de otras características. Estamos esperando a que el Rayo agilice la cesión de Diego Lorenzo, que es nuestra prioridad número uno", aseguró Vidales, confirmando el interés por el atacante rayista adelantado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA.

Asimismo, el director deportivo cerró la puerta a otro de los puntas que figuraba entre los favoritos para llegar al Suárez Puerta, el exracinguista Ayoub. "No somos el segundo plato de nadie –dijo al respecto–. Ya le hemos esperado bastante. El jugador deja de ser una posibilidad porque ahora mismo no tiene equipo y, si quisiera, ya estaría aquí". En caso de no cuajar las negociaciones con el Rayo por Lorenzo –que dependen, apuntó Vidales, de que el conjunto madrileño consiga incorporar al delantero Sergio Camello–, "hay una tercera opción –avanzó– que queremos mantener de momento en secreto".

Amén del asunto del delantero, la otra cuestión sobre la mesa, en este caso en el capítulo de salidas, es el de Nico Arce. "Tenemos un acuerdo verbal con el Cova para cederlo, pero estamos debatiendo si quedárnoslo. En caso de que lo necesitemos, aquí tendría opciones de tener protagonismo. Queremos que en la 2024/25 sea importante aquí", desgranó Vidales.

"Hay equipo para ser campeones". El extremo zurdo Joel del Pino se refirió con optimismo a las opciones del Avilés de cara al curso que viene. "Hay equipo para ser campeones", aseguró el canario, cedido por la UD Las Palmas y que viene de una temporada complicada a préstamo en el Linares. "El año pasado no lo pasé bien –confesó–. El Avilés me está pareciendo un club muy profesional, me está sorprendiendo mucho en el buen sentido. Estoy seguro de que voy a recuperar la confianza".

"Es un proyecto ganador". El otro fichaje presentado ayer, el centrocampista Javi Mecerreyes, comparte las buenas sensaciones de su compañero Del Pino. "Tenemos un proyecto ganador –afirmó–. La plantilla que tenemos es para estar arriba, estoy seguro de que va a ser un año muy bonito". Mecerreyes, natural de Avilés que regresa a Asturias tras una temporada en el Sanse, de Primera Federación, se definió como en futbolista "muy de equipo" que piensa más en el colectivo que en lo individual. Vidales retó al centrocampista a anotar "cinco o seis" goles el próximo curso. Mecerreyes recogió el guante. "Es una faceta en la que debo mejorar, ojalá ser capaz de conseguirlo", zanjó el avilesino.

Triangular en Grado con el Sporting At. y el Mosconia

El Real Avilés disputará esta tarde un triangular en el Marqués de la Vega de Anzo, en Grado, contra el Sporting Atlético y el Mosconia por alzarse con el trofeo Hermanos Tarralva. Los participantes se enfrentarán entre sí en partidos de cuarenta y cinco minutos a partir de las 18:45 horas, cuando se medirán Sporting Atlético y Mosconia. Posteriormente, a las 19:40 horas, el Avilés jugará contra el conjunto rojiblanco. Cerrará la jornada el Avilés-Mosconia, a las 20:30 horas.