Ruiloba, camionero por semana y piloto los findes

Recién llegado de Portugal y sin casi tiempo de asimilar su trabajado sexto puesto en el Rali Vinho da Madeira, Diego Ruiloba (Pravia, 2000) partía días atrás rumbo a Valencia. El praviano volvía así a la carretera, pero de una manera bastante distinta y con unos objetivos y una mentalidad también diferentes.

Si hace apenas siete días se encontraba al volante del Citroën C3 Rally2 del equipo Sports&You, esta semana se ponía al frente de uno de los camiones de la pequeña empresa familiar que regentan sus padres. Su compañero de aventuras también cambiaba. Por carreteras lusas le acompañaba su copiloto, Ángel Vela, mientras que por tierras nacionales hacía lo propio su padre, Javier Ruiloba.

Y es que la joven promesa del rally español no apaga nunca el motor y no se baja de las cuatro ruedas ni en sus ratos de descanso. "Mis padres tienen una empresa de transportes y, en el tiempo libre, cuando no tenemos rally, en vez de descansar aprovecho para ayudar a mi familia con los camiones", explica el praviano reconociendo que para él esto ya se ha convertido en "una rutina". Y, aunque para muchos esta "rutina" que implica trayectos de largas horas o incluso días pueda ser una desventaja, para Diego Ruiloba es todo lo contrario.

Precisamente, su trabajo como camionero le ha enseñado el valor del esfuerzo y ello, asegura, es una de las claves que dan lugar al buen momento deportivo que está viviendo. "Pienso que trabajar en el tiempo libre sirve como lección para la vida porque cuanto más te esfuerces y más trabajo hagas, mejores serán los resultados que vas a conseguir. Esta mentalidad es la que siempre me han inculcado en casa, y creo que parte del éxito y de la situación en la que estamos, deportivamente hablando, es fruto de todo el trabajo que hay detrás, tanto del mundo del rally como del camión", indica refiriéndose a un "trabajo" que comenzó años atrás.

Porque Diego Ruiloba lleva desde los 4 años subido a un coche y desde los 5 como un entusiasta absoluto del Campeonato de España de rally, que seguía con gran admiración. "El amor por el motor es algo que me viene en la sangre. Mis padres siempre tuvieron muchísima afición. A mi padre, por ejemplo, le gusta todo lo que lleve ruedas y gasolina, por lo que la afición por los rallies es algo que aprendí desde bien pequeño. Empecé con los karts a los 4 años y he seguido el Campeonato de España desde los 5 hasta los 17, o lo que es lo mismo, hasta que me convertí yo en piloto", apunta el joven praviano.

"Ya de pequeño apuntaba maneras. Solo veía películas y dibujos animados si eran de coches o de cualquier cosa que llevara motor y ruedas. Era o ver ‘Cars’ o carreras de cualquier tipo de vehículo", apostilla su padre, tan encantado con que su hijo siguiera con la pasión familiar, que él y su mujer fueron los primeros que le impulsaron y le mostraron su apoyo.

"Mi familia ha sido, es y será el mayor apoyo porque fueron los que empujaron por mí cuando no tenía absolutamente ninguna ayuda. Cuando cumplí los 18 años tuve la oportunidad de empezar a correr porque fueron ellos, mis padres, los que me compraron mi primer coche. Era un coche de serie asequible para todo el mundo. Empezamos de manera muy humilde sin tener la visión de llegar hasta donde estamos ahora, que es compitiendo en un Campeonato de España con el apoyo de una marca oficial y siendo piloto profesional", recuerda el joven.

Al sostén incondicional de sus progenitores y la filosofía de vida que estos le inculcaron desde que nació, se le sumó otro factor determinante: estar en el momento oportuno y en el lugar indicado. "Este es un deporte muy caro que, por desgracia, está al alcance de muy poca gente. Dentro de lo complicado que es encontrar presupuesto para este deporte, yo he tenido la buenísima suerte de nacer justo en una época en la que hubo más ayudas que nunca en Asturias. Además, pude ganar copas de promoción que me permitieron dar el salto a un campeonato grande", confiesa el praviano, que reconoce que, una vez cumplido el "sueño compartido con su familia de ser piloto profesional" y "estar donde nunca pensé que iba a llegar", espera poder seguir soñando y haciendo soñar a los aficionados a los rallies durante el máximo periodo posible.

"En este deporte es muy difícil predecir el futuro porque un día puedes estar muy arriba y al siguiente muy abajo. Pero, dentro de diez años, por ejemplo, me gustaría poder seguir siendo piloto profesional, viviendo de los rallies y pudiendo disfrutar de este deporte que tanto me apasiona", dice.

Algo que seguro hace durante lo que resta de temporada, para la que se muestra muy confiado y preparado. "Esta segunda parte de la temporada es la más esperada por el equipo. Ahora llegan los dos rallies de Asturias, tenemos mucha más experiencia con el coche, y también muchos más kilómetros. Creo que vamos a poder luchar y ojalá podamos llegar a final del año con opciones de luchar por el título", advierte.