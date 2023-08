Antonio del Busto, lección de vida y espada

Antonio del Busto es un veterano esgrimista ovetense de 60 años que, fruto de su pasión, ambición y amor por este deporte, fue capaz de quedar subcampeón del último Campeonato de España de esgrima veterana, incluso compitiendo lesionado.

Un torneo en el que, realizando una oda al deporte en su máximo esplendor, el ovetense consiguió terminar en un dignísimo segundo puesto pese a sufrir un importante esguince en su tobillo derecho que parecía ser un ligero eco de su cuerpo de que hasta ahí había llegado su participación. Sin embargo, la reacción del deportista no fue solo hacer caso omiso de ese dolor, sino soltar un generoso "ni de coña abandono".

Del Busto continúo peleando, con dolores, con el tobillo pidiendo un descanso y con la mentalidad positiva jugando siempre un papel importante en toda práctica deportiva. Una forma de afrontar las situaciones que, alimentada por todas las virtudes adquiridas a lo largo de su carrera, le hacía ver una oportunidad en aquello en lo que todo el mundo habría visto un freno: "Me vino hasta bien la lesión, porque mi forma de tirar es muy explosiva, muy rápida y, al no poder hacerlo por tener así el tobillo, los rivales no me detectaban bien", explica el asturiano.

Sin embargo, era una técnica que, por desgracia, "no sirve en las finales. Ahí, o estás al 100% o no tienes nada que hacer", asume el tirador. En cualquier caso, y sin haber dado nada por perdido, volvió a casa con un segundo puesto que, además, le asegura la plaza en el campeonato mundial que se disputará en Estados Unidos.

No obstante, aunque parezca mentira, el triunfo en sí no es lo más destacable de Del Busto. Lo más reseñable es cómo este veterano deportista se repuso con la misma ilusión y ambición de siempre tras más de dos años sin competir, para volver esta temporada a pelear contra todos. "Para competir, tienes que ir con todo para cada combate", cuenta el tirador asturiano. Una parte de esta inactividad fue provocada por la pandemia, como les pasó a todos los deportistas, pero, la otra, a causa de unos problemas de salud que le mantuvieron un tiempo sin empuñar la espada.

El asturiano sufría unos cólicos que le impedían competir con normalidad justo cuando gozaba de un gran momento deportivo. La solución fue someterse a una operación, de la que tardó en recuperarse más de lo que pensaba. "Supuso un momento de desmotivación, dudas y desconfianza", confiesa el propio esgrimista. "Fue duro. Pasas de competir por todo a no poder participar", añade. Por eso este subcampeonato vale tanto y Eva Díaz, presidenta de la Federación de Esgrima del Principado de Asturias, afirma que "él lo necesitaba".

Con todo ello, Del Busto realizó la que es, hasta la fecha, su último homenaje a la marca Asturias, representada con ingredientes como el sacrificio, la superación, la pasión y la ambición.

Por todo ello, por su entrega y superación, la figura de Del Busto es esencial para el crecimiento de este deporte en el Principado. Por este motivo, la presidenta de la FEPA declara que "intentamos crecer y Antonio nos da mucha visibilidad, tanto a nivel nacional como internacional".

Un líder para quienes quieran sumarse al deporte de la esgrima y beneficiarse de las virtudes que Del Busto ha sido capaz de adquirir.