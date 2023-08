Lucía Val, una de las grandes promesas del piragüismo asturiano, piensa en los Juegos de 2028: "Tengo más madurez deportiva"

Lucía Val, deportista asturiana perteneciente al Club de Piragüismo Albiones de Navia, ya ha participado en dos mundiales, ha sumado experiencia tanto a nivel nacional como internacional y, desde ya, quiere empezar a ponerse cotas más altas: "he ganado más madurez deportiva. Me gustaría empezar a pensar en Los Ángeles 2028".

Su última cita, su consolidación más reciente como una de las líderes del piragüismo asturiano, el Mundial sub-23. Un campeonato del que volvió con una medalla de plata y un muy bien valorado cuarto puesto, y la que para ella ha sido la confirmación de que debe ponerse objetivos de una talla superior.

Todo ello porque el balance del mundial para la piragüista es muy positivo, pero no por ello debe suponerse como un camino de rosas. "Ha sido mi segundo mundial, pero me estrenaba en la categoría Sub 23", señala Val. La clave de debutar en una categoría no reside únicamente en los nervios; se trata algún condicionante más que explica: "era de las más pequeñas y hemos trabajado mucho para sacar un barco competitivo. Fui con mucha incertidumbre, a ciegas, porque no tenía referencias sobre los rivales", añade.

En cualquier caso, consiguió superar esos nervios y esas dudas propias del deporte y el barco de Val consiguió muy buenos resultados.

Sin embargo, por muy buena pinta que tenga su carrera y muchas ganas que tenga de acudir a unos Juegos, a Val le gusta ir "año a año", señala, y no quiere pensar en hasta dónde puede llegar.

Esa cautela para hablar de hasta dónde puede llegar deportivamente se refleja de la misma manera en la responsabilidad con la que comenta sus obligaciones relacionadas con el día a día del deporte armonizado con los estudios. La deportista asturiana analiza con detenimiento cómo es su dinámica deportiva y académica: "en pretemporada entrenamos cuatro horas por las mañanas, por lo que se compagina fácil con los estudios. Cuando ya entramos en temporada y ritmo de competición, entrenamos en agua por las mañanas y en el gimnasio por las tardes. En total, seis horas diarias".

Son muchas horas teniendo en cuenta el poco tiempo que le queda habitualmente a la joven estudiante para dedicarle a CAFYD (Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte), la cual está cursando porque, en un futuro "me gustaría ser profesora en un colegio. O eso, o entrenadora de piragüismo. Pero, en cualquier caso, es importante tener un plan B y buena formación", afirma la coañesa.

La universitaria destaca que "por ahora el piragüismo es para disfrutarlo como hobby más que como mi trabajo". Cuenta que lo que quiere ahora es "seguir disfrutando, aprendiendo y fomentando el piragüismo". No obstante, la ambición vence y en su foco permanecerá, al verse dotada de una madurez y una sensatez impropias de su edad, aliñadas con un sentido de la responsabilidad único, la ilusión por ir a los Juegos.