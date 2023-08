Asturias da el relevo en Budapest: los atletas asturianos estarán presentes en el Mundial

"La sociedad va cambiando. Esto ayudará a las niñas que quieren empezar en cualquier deporte, poco a poco seremos más", apunta la atleta asturiana Bárbara Camblor horas antes del inicio del Mundial de atletismo de Budapest, en el que por primera vez la expedición española contará con más mujeres (31) que hombres (28). Entre ellos, Bárbara Camblor, de Blimea, e Iñaki Cañal, de Gijón, ambos componentes de los equipos de relevos 4x400 relevos.

Si Camblor y Cañal son llamados a la pista (en los equipos hay cinco componentes, por lo que uno será reserva), participarán de seguido, ya que la semifinal de la prueba masculina del 4x400 será el próximo día 26 a las 19.30 horas, mientras que la femenina se llevará a cabo inmediatamente después, alrededor de las ocho de la tarde. Si consiguen pasar a la final, para lo que tendrían que quedar entre los ocho primeros países de 16, las finales se disputarían el domingo 27 entre las nueve y media y las diez de la noche.

La constancia y el trabajo son claves para crecer en este deporte, pero también lo es el sacrificio en el día a día. Es el caso de Camblor, que trabaja como fisioterapeuta en una clínica de Mieres, y también en el equipo de fútbol de L‘Entregu. Con todo, ella saca tiempo para entrenar y competir a lo largo de la temporada: "Lo más difícil es compaginar con campeonatos largos como este, ya que para participar tengo que invertir mis vacaciones del trabajo. No tengo vacaciones para ir a la playa, pero sí para competir, y merece la pena", apunta Camblor.

Bárbara fue seleccionada para esta cita por la Real Federación Española de Atletismo, y gran parte de culpa la tiene la marca (53,09 segundos al aire libre) que consiguió en el Campeonato de España en 400 metros, con la que quedó cuarta, pero que supone un récord personal para Bárbara y récord de Asturias. Este dato no es banal teniendo en cuenta que la atleta asturiana comenzó la temporada con una lesión: "Me rompí la clavícula, por lo que estar aquí es una alegría tremenda. Además, es mi primer Mundial absoluto". Bárbara sigue entrenando en Las Mestas, y no se plantea dejar su casa: "Aquí lo tengo todo, también para crecer profesionalmente en atletismo".

En lo que respecta al resto de participantes españoles en este Mundial, se espera una participación destacada en las pruebas de marcha (20 y 35 kilómetros), donde hay esperanzas de conseguir un metal, aunque la prueba más esperada es la de los 1.500 metros masculinos, donde los españoles Mo Katir, Adel Mechaal y Mario García Romo pelearán por esta en la final del próximo miércoles 23 de agosto a las 21.15 horas.