Asturias, rendida a la selección: numerosos aficionados siguen el partido en que España hizo historia

El pitido final tras el largo tiempo añadido puso a saltar a Gijón coreando el grito más esperado: "¡Campeonas, campeonas!". Cientos de personas, que siguieron el partido en una pantalla gigante, vibraron ayer en Plaza Mayor para corear y ovacionar a unas jugadoras que ya son historia del deporte español.

La gente fue llegando poco a poco. La fiesta arrancó una hora antes del inicio del encuentro para escuchar las palabras de referentes asturianas del fútbol femenino. Imma Castañón, primera capitana de la selección española femenina en 1983; Montse Sirgo, exjugadora de Sporting de Gijón y Oviedo Moderno, además de María Pérez, "Peque", exjugadora del Levante UD, y Toña Is, exentrenadora española de la sub-17 con la que alzó el mundial en 2018 en Montevideo (Uruguay), fueron compartiendo sus impresiones acerca de la historia que se iba a escribir solo tres horas después.

La Plaza Mayor lucía su lleno más absoluto con el pitido inicial y, tal como advertía la Alcaldesa, Carmen Moriyón, "Gijón siempre responde y Gijón no podía dejar de responder con el deporte femenino". Fue la Oficina de Política de Igualdad, dependiente de Alcaldía, el que impulsó esta iniciativa para seguir la final del mundial.

A falta de 45 minutos para el final, las palabras de José Ramón Troncosón se hacían presentes: "Solo espero que no lleguen a una prórroga o los penaltis". El fantasma del último enfrentamiento entre ambas seleccione, que había terminado con victoria final para las inglesas por 2-1 en la prórroga de los cuartos de final de la Eurocopa acechaba, pero los hijos de Troncosón, Saúl y Alba lo tenían muy claro. "Vamos a ganar 1-0, como en el último Mundial" decía el joven Saúl.

"Pase lo que pase, ya ganamos", comentaba Carmen Moriyón tras el gol de Carmona, que veía "muy entregada" a su ciudad. La tensión se notaba en el ambiente. Luego, otro momento de alegría. Tras una larga espera por la revisión del VAR, los aficionados celebraron como si fuese un gol la señalización del penalti a favor de España. La parada de la guardameta inglesa al disparo de Jenni Hermoso supuso un jarro de agua fría a pesar de que la lluvia había dejado de caer sobre la ciudad hacía un largo rato.

Fueron muchos los que aprovecharon la oportunidad. "He seguido todos los partidos de la selección desde octavos hasta ahora, hemos parado nuestras vacaciones en Palencia para venir aquí a verlo", reconocía, por ejemplo, Natalia Gómez, que se había acercado con su familia a Gijón para no perderse la fiesta. Numerosas eran las jóvenes futbolistas presentes en la zona de la pantalla grande, pero también algunas niñas que empezaban a dar sus primeros toques al balón y que ya sueñan con alcanzar la gloria de las jugadoras de la selección.

Los minutos iniciales fueron de tensión. El balón al larguero de Lauren Hemp al cuarto de hora hizo que muchos aficionados que seguían el encuentro tanto atechados como mojándose en el centro de la plaza se llevasen las manos a la cabeza. Sin embargo, los ánimos no decaían, los aplausos con cada buena acción de España y las protestas en cada falta de Inglaterra retumbaban en la ciudad que alcanzó su pico de decibelios con el gol anotado por Olga Carmona a la media hora de partido. Muchos no se creían lo que acababa de suceder, y los que no lo habían visto seguían de lleno la repetición para valorar la jugada y el disparo posterior de la lateral zurda del Real Madrid.

El final se vivía como una larga cuenta atrás, la incapacidad de la selección para anotar un nuevo gol hacía que cualquier mínimo error o pérdida de balón fuese temida por todos los aficionados en la plaza Mayor. Los gritos de ánimo y la euforia por lo que iba a pasar en breves instantes se iban contagiando cuando llegó el minuto 90, aunque los 13 minutos de añadido alargaron aún más la espera por clamar al cielo de Gijón "somos campeonas del mundo".

El clásico "We are the champions" comenzó a sonar por los altavoces ante la emoción y el festejo final de todos los aficionados que aguardaron pacientemente para ver cómo la capitana, Ivana Andrés, levantaba el trofeo al cielo de Sidney. "Hasta que el deporte femenino no impacte en la sociedad igual que el masculino, todavía nos quedará camino, y con días como hoy se hacen grandes avances", mencionaba la Alcaldesa mientras Gijón celebraba por todo lo alto el título.