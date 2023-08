Montse Tomé levanta a la Pola: "Estamos felices por haber dibujado una estrella en la camiseta", dice la ayudante de Vilda

"Estamos felices por haber conseguido dibujar una estrella en la camiseta de la selección española", subrayaba ayer Montse Tomé, la protagonista asturiana del éxito de la selección femenina de fútbol. La ayudante del seleccionador, Jorge Vilda, analizó el choque: "Competimos una gran final a la altura del evento que era. Dos grandes equipos que tratábamos de imponer nuestras esencias en el juego. La primera parte luchamos por la posesión tratando de generar superioridad con una jugadora más en el centro del campo y nos impusimos a pesar de que Inglaterra diera un larguero. En la segunda volvimos a competir con seriedad y aguantamos la ventaja con mucha capacidad gracias a la ayuda en los cambios y el esfuerzo de todo el equipo".

Montse Tomé sufrió en el banquillo, y su familia viendo el partido en la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento de Siero en la Plaza Les Campes. "Ha costado mucho trabajo, pero lo ha conseguido". Noelia Tomé todavía no se podía creer lo que había hecho su hermana. Su orgullo de hermana mayor emanaba de cada una de sus palabras. Noelia reconocía haber disfrutado como una niña de un encuentro vibrante. "La gente estuvo apoyando muchísimo. Hubo momentos de venirse arriba, de sufrir un poco más… Todo el mundo estaba volcado con la selección. Todo ha ido a pedir de boca", señala la sierense, que estuvo acompañada de sus padres y de su hermano José Ramón.

Noelia prácticamente no podía contener las lágrimas al hablar del camino recorrido su hermana hasta llegar a la gloria mundialista. "Me acuerdo de que mi padre tuvo que ir unas cuantas veces al patronato a decir que Montse quería jugar al fútbol. El fútbol femenino, por suerte, ya no es lo que era antes", afirma la sierense. Según cuenta, Montse era una enamorada del balompié desde pequeña. "Para los Reyes Magos nunca pedía muñecas, que era lo típico de aquella época. Tengo el recuerdo de ir a casa de mis abuelos y ella siempre iba con la pelota en los pies", cuenta. Ahora, esa niña que soñaba con ser futbolista forma parte de un hito histórico que va a hacer que las niñas "puedan jugar sin ningún tipo de problema y nunca volverán a la situación de los años 80 o 90. Ahora también tienen una estrella, como los chicos. Son unas campeonas y han hecho historia", destaca.

"Estamos deseando poder comerla a besos", asegura Noelia, que hoy tiene previsto viajar a Madrid con el resto de su familia para ir al recibimiento de la selección nada más pisen suelo español. "Hemos podido verla, pero no hablar con ella. Nos estuvo enseñando el estadio y la gente por videollamada, pero había tanto ruido que era imposible hablar", comentaba la asturiana, que promete celebrar como se merece. "Estamos con la sidra, que esto tiene que festejarse por todo lo alto. Igual nos calentamos y seguimos hasta la noche", bromeaba.