Frank Rothenberg, Jefe de pista del Concurso Internacional de Las Mestas: "El certamen gijonés tiene la belleza tradicional de los viejos tiempos"

Frank Rothenberger es el jefe de pista del Concurso Internacional cuatro estrellas que se celebra a lo largo de esta semana en Las Mestas. Rothenberger es el responsable del concurso de Aachen, considerado el mejor del mundo y con 30.000 espectadores diarios. El alemán es uno de los mejores jefes de pista de la actualidad y en su haber está haber diseñado los recorridos en finales de campeonatos mundiales y europeos y en los Juegos Olímpicos.

–¿Cuándo se inicio su relación con el mundo de la hípica?

–Cuando tenía 12 años empecé a competir como jinete, pero ya dos años después comencé a diseñar obstáculos en mi casa. Empezaron a acudir jinetes a entrenar allí y probar estos obstáculos. Con 16 ya diseñaba algunos recorridos porque los jinetes me pedían que lo hiciera, ya que acudían a menudo a entrenar allí. En Alemania, por aquel entonces, no había ninguna empresa que se dedicara a ofrecer estos servicios, así que decidí crear la mía propia, tendría unos 22 años. Hacer eso me llevó a dejar de competir y me dediqué ya por completo al diseño de recorridos. Empecé a recorrer Europa para asistir a seminarios y a participar en el diseño de recorridos en distintos concursos. Actualmente mi compañía está en manos de mi hija Isabel, que también se dedica a esto.

–¿Cómo fueron los contactos para venir a Gijón?

–Conozco a Alejandro Ancín desde hace más de 20 años, vino a alguno de mis seminarios sobre diseño de recorridos. Fue quien me contactó para hablarme de la posibilidad de ser jefe de pista en Gijón, tenía la semana libre y no dudé en venir. Este concurso es uno de los mejores del mundo, tiene mucho prestigio. Yo había estado aquí en el Campeonato de Europa de 1993, pero desde entonces no había vuelto. Sí había estado en otros concursos como Valencia, La Coruña o en varias finales de la Copa de Naciones en Barcelona.

–¿Ha cambiado mucho el material para los obstáculos durante este tiempo?

–Cuando era joven quería ser arquitecto y a través de eso me acerqué al diseño de obstáculos. Desde entonces el material ha cambiado mucho, ahora es mucho más ligero.

–¿Qué le parece el material del concurso de Gijón?

–Gijón tiene un diseño diferente al resto, muy, muy bonito. Tiene mucha variedad de obstáculos y eso te facilita mucho el diseño de los recorridos. Cuando la gente se enteró de que venía a Gijón me decían que iba a disfrutar mucho con la variedad de obstáculos que iba a tener a mi disposición. Gijón tiene esa belleza tradicional de los viejos tiempos que resume un poco la esencia de lo que es la hípica.

–Han pasado 30 años de su anterior visita, ¿nota cambios en el recinto?

–Las Mestas es un recinto con características muy especiales, tienen su propia esencia que no debería perder. Me gusta que es el único sitio de los que conozco en los que se realizan apuestas. No recuerdo mucho de cómo estaba Las Mestas hace 30 años, aunque sí que Alemania quedó cuarta en la Copa de Naciones de aquel Campeonato de Europa. Cuando acabó esta competición el equipo fue a un pequeño bar en el que la decoración era con fotos de jinetes.

–Gijón está lejos de Centroeuropa, que es de donde son la mayor parte de jinetes y amazonas y donde están la mayoría de concursos, por lo que venir es caro, y además tampoco puede competir con premios económicos elevados. ¿Algún consejo para atraer a los participantes en próximas ediciones?

–Creo que la dotación económica es elevada para un concurso de cuatro estrellas, es casi como uno de cinco, es una dotación económica top para su categoría. Y hace 30 años los camiones no eran como los de ahora, que están muy bien para desplazamientos largos.