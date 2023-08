El técnico del Alimerka Oviedo Baloncesto habla poco antes del inicio de la pretemporada: "El objetivo es salvarse y para ello necesitamos a Pumarín"

Javi Rodríguez (Porriño, Pontevedra, 1979) ya tiene el equipo con el que regresará a ponerse al frente del Alimerka Oviedo Baloncesto en una LEB Oro que este año se presenta durísima. Una plantilla de la que está muy satisfecho y con la que espera conseguir el objetivo de la permanencia.

–¿Está contento con la plantilla que han confeccionado?

–Muy contento. Teníamos el plan de hacer un equipo de diez jugadores, que fuera equilibrado y, teniendo en cuenta las circunstancias económicas del club, estoy satisfecho. Tenemos jugadores que pueden ocupar varios puestos, gente como Josep (Pérez) y Davis (Rozitis) con experiencia, que conocen la liga, y luego apuestas.

–¿Qué han buscado?

–Es importante que haya gente que pueda ocupar más de una posición, como Demetric (Horton), un 2 que puede jugar de 1, o Marc Martí, que en un momento dado puede hacer de 5.

–¿Por qué hacen una plantilla de 10 jugadores? ¿Es también por los recursos del club?

–Va todo de la mano. Si no tienes lesiones, para mí una plantilla de 10 jugadores es lo idóneo para una sola competición. Es importante que estén todos metidos, jugando minutos; además, teníamos los recursos justos para fichar los 10 mejores que podíamos. Los que hemos querido los hemos fichado.

–Cuenta, además, con el equipo vinculado del Universidad.

–Si tienen calidad, cuento con ellos y tendrán oportunidades.

–En su anterior etapa en el OCB ya le dio cancha a jóvenes como Alonso Meana.

–Alonso se lo ganó y jugó, Chuchi (Rodríguez) jugó, Sergio Arias también. Insisto, el que tiene calidad y se lo gana puede jugar.

–¿Cómo se gestó el fichaje de Rozitis y qué les puede dar?

–Surgió la opción de ficharlo y estuvo dispuesto a escucharnos. Es un jugador de calidad, que ha estado en equipos buenos de la Liga, nos aportará puntos, tamaño, experiencia, intimidación y rebote.

–¿Cómo es Hall Elisias?

–Es un jugador que la pasada temporada no pudo jugar por un problema en el tendón de Aquiles, es un chico físico, que juega por encima del aro, serio, que continúa bien, que rebotea... un jugador interesante pero que tiene que adaptarse, que no conoce la liga ni el baloncesto de Europa. Una apuesta más, pero estoy contento de tener a este tipo de jugadores que nos pueden aportar intimidación.

–¿Y Demetric Horton?

–Es un jugador de 1,95 con mucho talento, que me ha gustado mucho, aunque es otra apuesta que habrá que ver cómo se adapta a la liga. Tiene buena mano desde el triple y quiero que juegue acorde a todo el potencial que tiene. Hace muchas cosas, tuvo un 45% de acierto con mucho volumen de tiro desde el triple, tiene puntos, envergadura y muchos recursos. Es un 2 que puede jugar de base.

–¿Le asusta la liga viendo lo que se está fichando?

–Asustar nunca. He jugado en equipos de la zona media y baja y aprendes que hay que jugar los partidos, pero sí tenemos que ser realistas, la capacidad de poder fichar a ciertos jugadores es a priori una ventaja. Que haya jugadores buenos en esta liga es algo muy positivo, ahora hay que ver qué equipos funcionan y qué equipos no funcionan tan bien.

–¿Le extraña que llegue a Oro gente como Francis Alonso, Clevin Hannah o Víctor Arteaga?

–La liga está creciendo mucho a nivel económico. La ACB es para mí la mejor liga de Europa y, menos cuatro o cinco ligas importantes, la LEB es el mejor escaparate para entrar en la ACB. Además, hay equipos como Fuenlabrada, Estudiantes o Burgos, que hace poco estaban en la ACB, y otros con potencial para llegar, como Coruña o Alicante. Eso es bueno para todos y tenemos que estar agradecidos de estar en esta liga, contentos de estar donde estamos, algo que es posible porque el club lo ha hecho muy bien los últimos años.

–El objetivo está claro, ¿no?

–El 99% sabe que el objetivo es la permanencia. Sin dejar de ser ambiciosos, hay que ser realistas. Tenemos que intentar ganar el máximo número de partidos posible, salvarnos y tener en mente que hay un proyecto interesante con la reforma del Palacio de los Deportes. También tenemos que ser conscientes de que dependemos mucho de Pumarín, de nuestra afición, que es la que nos da opciones de éxito.

–Hablando de proyecto, usted ha firmado tres años.

–La idea es crecer juntos. Vamos de la mano, nos conocemos bien, eso nos va a dar calma para ir poco a poco, empezar a plasmar una idea, tenemos nueve jugadores nuevos y eso no es fácil, la intención a partir de ahora es crear una base y este año el objetivo es hacer todo lo posible para salvarnos.

–¿Cómo se gestó su regreso?

–Hablando con sinceridad, sin filtros, poniendo puntos en común. Si no hubiera salido no pasa nada, el cariño al club siempre va a estar ahí, me han tratado muy bien, pero hubo conexión y fue sencillo.

–¿Qué ha cambiado como entrenador desde su salida?

–Espero haber cambiado para mejor como persona, como padre, como amigo y como entrenador, e intentaré no cometer los errores del pasado, pero insisto siempre en que este deporte es el del jugador y que cuando los jugadores son buenos el entrenador es bueno.