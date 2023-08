El Oviedo, con los fichajes realizados, pendiente hasta "el último momento" de las salidas

El Oviedo tiene una parte del trabajo hecho en este mercado que se cierra el viernes, el de las incorporaciones, pero le falta por completar el capítulo de salidas, imprescindible para poder inscribir a los dos últimos fichajes, Colombatto y Cazorla. A pesar de todo, el club azul sigue firme en las negociaciones y prevé que no será hasta el último momento cuando todo quede en su sitio. "El último día se acelerará todo, veremos en qué condiciones, pero no creo que sea hasta el último día", dijo Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo, durante la presentación de Santiago Colombatto.

El club azul tiene la tranquilidad de haber sido muy claro con los jugadores que van a tener poco protagonismo a lo largo del año. "Todos saben cuál es su rol en el equipo y cuál es su situación", explicó Roberto Suárez. En los casos más concretos, las posibles salidas de Javi Mier al Huesca y de Hugo Rama al Asteras Trípoli griego, el director deportivo azul fue optimista, especialmente en el caso del medio gallego: "La de Hugo Rama está mucho más cercana, pero también hay que ver los demás clubes, hay negociaciones, hay que concretar cosas, pero posiblemente sea la que está más cerca de hacerse".

La principal opción de Hugo Rama sigue siendo el Asteras Trípoli de la máxima categoría griega, aunque por el jugador han preguntado otros clubes, como el Deportivo de La Coruña, de Primera Federación. Un equipo especial para Rama porque pasó por sus categorías inferiores. A pesar de todo, el jugador tiene prácticamente descartado jugar en Primera Federación y, por lo tanto, la posibilidad de regresar al Deportivo es muy lejana. Y eso que el director deportivo del club gallego, Fernando Soriano, al ser preguntado por la posibilidad de fichar tanto a Rama como a Salva Sevilla, mantenía la esperanza: "Son nombres importantes, se valoran todos, no se puede confirmar nada porque no hay nada que confirmar, pero son opciones de jugadores interesantes".

Más complicado parece todo en el caso de Javi Mier, en negociaciones con el Huesca de Ziganda. La sensación que tiene el Oviedo es que terminará saliendo, pero el acuerdo de momento no se ha alcanzado. Por eso, refiriéndose a los dos casos, Roberto Suárez aseguró que "las partes tienen las cosas muy claras y están dispuestas a entenderse, solo falta que los destinos de los jugadores se puedan concretar". Suárez deja prácticamente cerrada la puerta a hacer más incorporaciones en este mercado y aseguró que la prioridad ahora son las salidas. "Tenemos la plantilla prácticamente cerrada, estamos centrados en las salidas, cómo se van a concretar, tiene que haber mínimo una salida por el tema de fichas".

Tampoco descarta Suárez que pueda haber otras salidas, además de las de Javi Mier y Hugo Rama. "No es una posibilidad, sino que sabemos que a última hora te puedan llegar muchas cosas que no te esperas y podrían concretarse. Se está viendo quién tiene más participación y quién menos en el equipo y, a partir de ahí, los jugadores tienen derecho a tomar sus decisiones, a última hora puede haber cosas que no esperamos y que se tienen que valorar", dijo. Todo un aviso por parte de Suárez de que habrá que estar atento al final del mercado para ver con qué jugadores cuenta definitivamente el Oviedo para afrontar esta temporada y quiénes se irán para dejar hueco a dos operaciones tan importantes como las de Cazorla y Colombatto.