Los usuarios se quejan de las instalaciones de San Lázaro: "Son un peligro para los que estamos entrenando"

Las instalaciones deportivas de San Lázaro necesitan una remodelación para subsanar las deficiencias que sufren los deportistas que se ejercitan en ellas. Así, al menos, lo piensan algunos de los que se entrenan habitualmente en San Lázaro y que consideran que tiene desperfectos importantes. Entre ellos, el más destacado es el atleta Iñaki Cañal, que tiene su grupo de entrenamiento en Oviedo y se ejercita varias veces cada semana en San Lázaro.

El gijonés, actual subcampeón de España de los 400 metros, que acaba de participar en el Mundial de Budapest con el equipo español de 4x400, explica que estas instalaciones "son un peligro para los que nos estamos entrenando en ellas". Especialmente la calle exterior, de hierba sintética, muy desgastada y con agujeros que están señalados por conos. "Parece que está hecha para lesionarse", añade Cañal. Las instalaciones están gestionadas por una empresa privada, que cobra por el uso de las mismas. Cañal explica que en su caso se saca un abono anual que está por encima de los 400 euros.

Las quejas se extienden también al estado en el que se encuentra el gimnasio. "Lo peor es el gimnasio, el estado en el que están los materiales, no hay barras en buen estado, el material de halterofilia es deplorable", añade el gijonés. El atleta internacional también se queja de algunas normas que impone la empresa que gestiona las instalaciones. "No nos dejan usar la calle uno ni que nos entrenemos con arrastres, son normas absurdas", lamenta el medallista de plata en los Mundiales de pista cubierta de 2022 en 4x400.

Otro que suele ejercitarse en las instalaciones de San Lázaro es Adelino Hidalgo, presidente de la Federación Asturiana de Atletismo, quien considera que "la pista está bien", aunque sí reconoce que "las instalaciones tienen tiempo y necesitarían una reforma". Para el responsable federativo, "el único problema es el tiempo" e insiste en que la pista de atletismo está "en muy buenas condiciones".

También usa el campo de San Lázaro el Cowper Rugby Club, que recibe una subvención municipal para pagar estas instalaciones. "Lo que se paga no se corresponde con el servicio", dicen desde el club, que lamenta que las instalaciones están "obsoletas". "Los vestuarios, cuando pones tres duchas, se quedan sin agua caliente, está todo como cuando se inauguró", cuentan.

Llamazares: "Me dicen que están abandonadas"

El portavoz de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, defiende que las instalaciones de San Lázaro necesitan "una renovación". El concejal de Oviedo dice haber propuesto en una comisión del Ayuntamiento que se aborde la mejora de estas instalaciones. "Me dicen que no es urgente", manifiesta que le respondieron. Llamazares, en cambio, considera que sí es importante abordar este asunto rápido: "Lo que me transmiten los atletas que se ejercitan allí es que las instalaciones están abandonadas". Para el concejal "no hay que esperar a que se haga la nueva pista cubierta en el Naranco". Otra cosa que preocupa a Llamazares es que así será difícil que se celebren competiciones importantes en Oviedo: "Ni siquiera los vestuarios cumplen, así las competiciones se irán a Gijón y Avilés".