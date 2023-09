El Langreo inicia hoy (19.00 horas) la liga visitando al Guijuelo en un campo en el que no ha ganado nunca, algo que para el entrenador del equipo asturiano "un bonito reto": "No hemos ganado en toda nuestra historia en Guijuelo, es un bonito reto para comenzar la liga", añadía el técnico madrileño, que calificó la pretemporada realizada por su equipo como "espectacular". En el apartado de bajas, tan solo está la de Alain, "de larga duración", explicó el entrenador. El rival es para Vázquez "tremendamente complicado", si bien, el Langreo inicia la competición muy motivado: "Vamos con unas ganas tremendas". El entrenador del Langreo asegura ver "ilusión en las caras de todos los jugadores y en la de todos los que formamos parte de la plantilla, es una sensación muy bonita", añade. El equipo de Langreo salvó la categoría la pasada temporada tras una gran remontada, sobre todo desde la llegada de Javi Vázquez al banquillo. Para la actual, el madrileño prefiere no marcarse objetivos: "Nuestro objetivo es no tener objetivos, no queremos ponernos una etiqueta de que vamos a luchar por la permanencia, sería limitarnos, para mí el objetivo es ser la mejor versión que podemos ser". Vázquez también celebró el buen ánimo que ve entre la gente: "La gente está ilusionada, pero es importante mantener los pies en el suelo".