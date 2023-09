Sariego, una jaula repleta de campeones que sueñan con alcanzar la UFC

Mientras Fernando Torres certificaba en Viena la segunda Eurocopa para España frente a la todopoderosa Alemania y, tan solo dos años antes de que Iniesta marcara aquel gol en la final de Johannesburgo con el que estampó la primera estrella en el pecho de la zamarra nacional, nacía en Sariego Merche García, que con 15 años es la esperanza española de las artes marciales mixtas (MMA) femeninas. Tres antes lo hacía Pepe, su hermano, con el que comparte sueño: llegar a la UFC, la promoción más prestigiosa del mundo en esta disciplina, donde ya se desempeña otro asturiano, el gijonés Joel Álvarez, "El Fenómeno".

Por ganas, dedicación y esfuerzo no será; sí por falta de recursos: ambos luchadores necesitan patrocinadores para poder lograr sus metas y viajar por todo el mundo para formarse en una disciplina cada vez más laureada a nivel nacional. De hecho, Merche acaba de cubrirse de oro en el mundial sub18 de MMA. Pepe, por su parte se perfila como uno de los mayores poyectos del país, ambos con "mucho orgullo" de sus orígenes.

Los hermanos García comenzaron "como cualquier chaval", practicando judo en el concejo saregano, para unirse poco después al club gijonés Bandog. Si bien es cierto que su padre practicaba varias disciplinas de lucha, no era algo que a su madre le hiciera mucha gracia, por lo que Pepe optó por el balón hasta hace unos años, cuando abandonó el Estadio de Oviedo para dedicarse a fondo al noble arte de la lucha, mientras prepara oposiciones a la Policía Nacional: "Era bueno pero no tenía ofertas, así que decidí enfocarme en las MMA y ahora tengo un sueño claro", asegura el primogénito de los García, aunque no sin dudas, ya que en el caso de producirse un toque por parte del Real Oviedo, "hubiera ido de cabeza": "soy muy carbayón", remarca. Merche, sin embargo, siempre tuvo claro a lo que quería dedicarse. La benjamina compagina sus estudios obligatorios con una pasión que la puede llevar a lo más alto de la disciplina y a medirse con nombres de la talla de Valentina Shevchenko o Julianna Peña, “si aguantan hasta que yo llegue, claro”, bromea.

Una doctrina a la que ambos respetan, pero sin miedo, porque si no, "no te subes a la jaula", confiesan. "Yo no escalaría una montaña porque le tengo pánico a las alturas. Sin embargo, no me da ningún temor pegarme con nadie; depende de la persona", suscribe Pepe García, que, apoyado por su hermana, anima a todo el mundo, "pequeños y mayores", a practicar artes marciales; eso sí, dentro del gimnasio. "Es normal que los padres duden a la hora de apuntar a sus hijos a cualquier tipo de lucha. Esto no es un deporte en sí, si no un arte marcial. Sin embargo, te forma como una persona sana y muy ordenada, y eso, es vital. Por otro lado, hay un pensamiento generalizado de que la gente que practicamos estas disciplinas nos dedicamos a pegar a la gente por la calle y no es así. Hay muchos tipos de personas, pero los que la lían son minoría", explican.

Dos adolescentes en pleno desarrollo que, como cualquier chaval de su edad, disfrutan de la fiesta, a pesar de que su sacrificio no les permite salir demasiado: "Yo este verano salí dos días. Mis amigos lo entienden porque es un sueño y para ello hay que sacrificarse", suscribe Pepe García. Hábitos complicados a una edad temprana, que, sin embargo, parecen no costarles mucho esfuerzo gracias a su determinación: "Nos podemos olvidar de las chuches y las patatas fritas antes de las peleas", lamenta Merche García entre risas. No obstante, no es óbice para conseguir lo que realmente ansían, un contrato con UFC y poder seguir los pasos de uno de sus ídolos, con el que han tenido el gusto de compartir gimnasio, el luchador del barrio playo de Pumarín, Joel Álvarez. Camino que pretenden seguir, pero que sin la ayuda de unos cuantos patrocinadores tendrá un desnivel muy elevado, algo que ayuda a allanar la Federación Asturiana, con apoyo económico para los viajes a campeonatos, aunque los García buscan ampliar sus conocimientos por todo el mundo.