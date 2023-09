El Covadonga regresa a Segunda Federación hoy (18.00 horas) en el campo de la Arandina. El equipo de Oviedo se mide a otro recién ascendido, como los carbayones, que aspira a comenzar con buen pie la campaña. Manolo Simón, técnico del Cova, aseguraba ayer que su equipo tiene "muchas ganas de empezar" tras una "pretemporada larga". Si bien, lamenta el técnico ovetense no haber podido entrenar todo lo que le hubiera gustado con la plantilla al completo: "Algo que no me ha encajado todavía es el tema de los lesionados, tenemos gente que, por desgracia, no ha entrado en dinámica de grupo y alguno que nada más llegar se lesionaron". Aun así, confía en los disponibles y se enorgullece de ser "un equipo de barrio que ha hecho las cosas muy bien durante mucho tiempo".

Hoy juegan también el Vetusta, que recibe (12.30) al Villalbés; el Avilés, que recibe (17.00) al Fabril; y el Marino, que recibe (18.00) al Compostela.