El histórico piloto de rally Antonio Zanini: "Asturias es tan húmeda que sus tramos son los más terribles y divertidos"

Las arterias de Antonio Zanini (Barcelona, 1948) siguen bombeando gasolina. Pluricampeón de España de rallies –tanto de asfalto como de tierra–, campeón de Europa y campeón mundial con vehículo eléctrico, es uno de los personajes más destacados y prolíficos de la especialidad en España en toda su historia. Ayer, con motivo de la celebración de un debate organizado por LA NUEVA ESPAÑA para celebrar los 60 años de historia del Rally "Princesa", que comienza mañana con la salida oficial, y que contó con varios pilotos de primer nivel –José Antonio "Cohete" Suárez, Iván Ares y Diego Ruiloba–, y con varias personalidades del mundo del motor, Zanini aseguró, muy a su pesar, que el mundo del motor de competición tiene los días contados, al menos, tal y como lo conocemos. Ahora se dedica a colaborar con los programas deportivos del RACC y apoya a pilotos jóvenes.

–Nueva edición del Rally "Princesa". ¿Le cuesta no coger un volante?

–Es un rally que yo disfrutaba mucho en el pasado, pero que ya no tiene los tramos de antaño. Antes estaba la subida al Fitu, por ejemplo… Aquello era un suicidio. Yo esperaba que en esta edición hubieran metido un tramo de los clásicos, que eran difíciles de morirse. Pero con las medidas de seguridad actuales y con los nuevos presupuestos es mucho más complicado.

–Usted lo ganó dos veces. ¿Cómo lo recuerda?

–Me parecen pocas (Risas). Lo recuerdo muy difícil. Las carreteras de esta región, con tanta humedad, provoca que haya muchas nieblas y los tramos son los más terribles y divertidos que he hecho en mi vida. Eso ahora ya no existe. Allí gané a Carlos Sainz.

–Está retirado, pero sigue dando guerra.

–Es que el mundo del "motorsport" tiene muchas facetas. Es un mundo que a mí siempre me ha interesado y que me sigue interesando. Ahora cumplo mi función en el RACC y veo muchos pilotos jóvenes con proyección de futuro. Yo ya soy muy mayor.

–Bueno, pero ganó el Mundial de coches eléctricos hace poco.

–Sí, hace unos años.

–¿Gasolina o amperios?

–¡Qué pregunta! Yo corrí esa carrera porque opinar desde una silla es muy fácil. Esos coches son para los ricos ¿Dónde puede enchufar la gente sus vehículos si no tienen una plaza de garaje habilitada?

–¿Y para correr?

–Lo mismo. Un coche de carreras que funcione por electricidad es, además de caro, poco funcional. Si me pilla sin batería en medio de la Patagonia qué hago. Es un lío. Yo estuve en un gran premio de Fórmula E (carrera de vehículos eléctricos) y las gaviotas siguen negras por culpa de los generadores. Todo ello va a provocar que a los rallies no le queden mucho para su extinción.

–Pero Sainz corrió dos Dakar con un eléctrico.

–Sí, pero esos coches no son puramente eléctricos. Esos son automóviles movidos por motor eléctrico y lleva un motor todo el rato arrancado que fabrica corriente. Lo que hacen es aprovechar la propulsión eléctrica, que tiene muchas más ventajas que ir dando garrotazos a un cambio secuencial, y luego con un programa estupendo que decide que aquella rueda delantera izquierda que se levantó no le pasamos fuerza. Es una transmisión eléctrica movida por un generador que hace corriente. Por ello no necesitan enchufarlo en medio del desierto.

–Ha corrido y ganado mucho con Seat. ¿Qué le parece la desaparición de la marca?

–Bueno, pues un desastre. Yo me siento muy orgulloso de haber corrido para una marca que pertenecía al Estado, y que ahora muestra la pérdida de la propiedad de la industria nacional.