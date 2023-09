Mantener las rutinas y disfrutar, los consejos de Andrea Suárez y Natasha Lee para afrontar el derbi

Andrea Suárez (Gijón, 1993) y Natasha Lee (Malasia, 1988) son pioneras en lo suyo. La segunda, por sus increíbles logros en el mundo del hockey sobre patines. La oviedista, por convertirse este verano en la primera mujer en entrenar al primer equipo de fútbol ovetense. Ambas, como representantes del deporte femenino, celebran el reciente Mundial conquistado por España, a pesar de la polémica que ha rodeado al éxito. Ambas afrontan el derbi del sábado con recomendaciones para encarar un duelo de semejante intensidad.

Las rutinas pre derbi de Andrea Suárez

"El Mundial nos ha tenido enganchados a todos, hemos hecho todo lo posible por ver los partidos, incluso los que se jugaban a las 3 de la mañana". Andrea Suárez, entrenadora del Real Oviedo Femenino lo tiene claro. "El Mundial marcará un antes y un después", señala cuando se le pregunta por el significado del último gran torneo conquistado por la selección.

Ella, que es la primera entrenadora del Oviedo, afronta con ilusión su estreno con las azules y celebra una semana especial, con duelo regional el sábado. Pero sigue sintiendo los ecos del Mundial conquistado por España. "Ha servido para ver la evolución del fútbol femenino y el resultado de muchos años de trabajo. Esa estrella es un símbolo", indica. "Después de la derrota ante Japón se produjo un punto de inflexión, el equipo cambió, fue mucho más profundo, progresa en cada pase y nos hace ser mucho más agresivas. Siempre que estás lejos de tu portería estás más cerca del gol", analiza la entrenadora del Femenino.

Andrea Suárez es de las que ha experimentado en primera persona el ascenso vertiginoso del fútbol femenino desde el punto de vista mediático. Para constatarlo tira de un ejemplo concreto: "Recuerdo que en 2015, en el Mundial de Canadá, apenas había medios, era imposible verlo. En 2019, en Francia, ya se vio el cambio, eran 42 medios cubriéndolo. Y el de Australia y Nueva Zelanda ha sido la explosión definitiva. Poco a poco se van dando pasos, pero parece que son firmes".

Con el Mundial como acicate y un derbi femenino muy pronto, en la cuarta jornada, a comienzos de octubre, la entrenadora será de las que disfrutará esta semana del duelo regional de chicos, aunque en una perspectiva más relajada, desde la grada. ¿Cómo se explica lo que significa un Oviedo-Sporting a alguien de fuera? "Un derbi es lo más parecido que hay a una final. Tienes que salir a ganar, con una responsabilidad importante. Todo lo que se vive, no solo en el día del partido, sino en la previa, el ambiente… es diferente. En Asturias se respira derbi", explica.

Aunque quedan algo más de tres semanas para el Sporting-Oviedo femenino, Andrea ya dibuja la que sería su planificación ideal para un duelo así: "No es el primero que voy a vivir y mi experiencia me dice que es mejor mantener la rutina, la estabilidad. Se generan muchas cosas alrededor y corres el riesgo de que se pueda desviar la atención de lo importante. Mantener las líneas de trabajo previas y tratar de potenciar la motivación para el partido".

Es la presente una campaña de cambios en el seno del Real Oviedo Femenino. En parte, por el cambio de categoría. El descenso fue asumido con decepción, pero pronto se cambió por ambición por regresar cuanto antes. Pero es diferente sobre todo por las condiciones que la rodean: el Femenino es ya un parte del Real Oviedo, y Andrea Suárez afronta la temporada con ilusión. "Ojalá todo el trabajo que estamos invirtiendo se cumplan", indica.

"Estoy muy contenta con la plantilla que tengo a mi disposición", expresa, "porque hemos conseguido traer todo lo que queríamos. Siempre quieres tener a las mejores, y para mí ahora las mejores son las que tengo en mi vestuario". La presión irá de la mano de un recién descendido. Suárez lo asume con naturalidad: "Hemos visto tras la reestructuración del año pasado que hay nombres importantes que no logran los objetivos marcados. Tenemos que afrontarlo con calma, pudimos renovar a una parte importante de la plantilla y ahora lo afrontamos con tranquilidad, sin más presión de la necesaria".

La clave de Natasha: disfrutar

Mujer, deportista y entrenadora. Natasha Lee, leyenda del hockey nacional, debuta esta campaña al frente del banquillo del Telecable Hockey. Pocos saben que cuando empezaba con los patines, en el patio de su colegio, el de El Llano, también daba patadas al balón. "Aprovechaba los recreos o los ratos antes de entrar a clase para jugar al fútbol", descubre durante su conversación con LA NUEVA ESPAÑA.

Celebra el reciente éxito de España en el Mundial femenino por ser, entre otras cosas, un "nuevo espejo para las niñas" y lamenta todo lo que tenga que ver con Luis Rubiales. En semana de derbi, defiende su pasión sportinguista y confía en que el fútbol sirva como impulso para la igualdad en el deporte. "Es importante que no solo las mujeres nos reivindiquemos, también que nuestros compañeros muestren su apoyo", subraya.

"He vivido situaciones de abuso de poder durante mi carrera. Estamos todo el día peleándonos con estas cosas. No me refiero a picos, pero sí a conductas machistas" explica Natasha. Reflexiona sin dejar de mostrar su incomodidad porque "hemos perdido la oportunidad de celebrar un hito histórico", en referencia al triunfo en el Mundial femenino, a costa de una "conducta decepcionante". Se queda con que "ellas han dado un paso adelante, y es bueno por muchas cosas, como el golpe mediático que produce, pero no necesitamos que se gane para hablar de ello. Parece que para que se hable de estas cosas hay que ganar. Es un poco el reflejo de la sociedad. Hay que erradicar los abusos de poder".

De vuelta al otro fútbol, al del derbi asturiano, hace su particular porra. "Vamos a ganar 1-2, goles de Otero y Queipo". No podrá verlo en directo, el trofeo de la Manzana, en el que participa el Telecable, coincide con el duelo en el Tartiere. Sabe lo que supone. Ha vivido muchos duelos de intensa rivalidad, aunque no fueran regionales. "Para nosotras, Palau y Vila-Sana son partidos como derbis. Son los dos equipos que nos enfrentamos tantas veces en finales de Liga, Copa de la Reina y de Copa de Europa", explica. "A los jugadores del Sporting les diría que disfruten, muestren respeto a los aficionados y al deporte en general y se dediquen a jugar. Son partidos de saber gestionar los impulsos, de centrarse cien por cien en lo deportivo y no en aspectos que no se pueden controlar", detalla.

Natasha, líder ahora desde el banquillo de un grupo con el que compartió cancha durante los últimos años, cree que tanto el hockey como el fútbol tienen mucho que aprender unos de otros. "El fútbol está mucho mejor estructurado, tiene una organización más trabajada. Se ve en detalles como el calendario. En el hockey, a quince días de una Supercopa, no sabes dónde se va a jugar", afirma. "El hockey tiene a su favor que es deporte en estado puro, mientras el fútbol tiene una parte de negocio que le está haciendo perder parte de su esencia", concluye.