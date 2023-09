Un asturiano en lo más alto

Por poner en contexto la importancia de la carrera: el Ultra Trail de Mont Blanc (UTMB) es a las pruebas de montaña lo que el Tour de Francia al ciclismo o la final de un Mundial al Fútbol. No hay carrera más emblemática (y dura) que esta: 170 kilómetros recorriendo los Alpes a través de tres países (Suiza, Italia y Francia), con el Mont Blanc como punto estratégico. Palabras mayores en una carrera que tiene 20 años y en la que, en su última edición, el pasado fin de semana, participaron más de 2.500 corredores, muchos de ellos profesionales.

Ahí, entre todos ellos, hubo un asturiano que sin vencer firmó una proeza de aúpa: quedó el primero entre los españoles, más de 200. "Estoy muy orgulloso, alguno de los españoles era favorito y no acabaron la prueba, porque es durísima y la competitividad es altísima. Yo tuve una buena experiencia, fui de menos a más y, aunque me encontré algún problema de visión y de viento, pude acabarla", dice orgulloso Daniel Pérez (Pola de Allande, 1979), un asturiano amante de las carreras de montaña, que sin ser profesional atesora ya diez años de experiencia en este tipo de pruebas. Pérez tiene que sacar tiempo de donde no lo hay para acudir a estas carreras: las compagina con su trabajo en una empresa de logística en Hong Kong (China), donde reside desde 2009.

Pérez explica cómo se vive desde dentro semejante prueba. El tiempo máximo permitido para concluir son 46 horas y media. Pérez la completó en 26 horas. "Lo que llama la atención no es tanto la dureza, si no el ritmo. Hay 200 tíos que van volando bajo unas condiciones muy exigentes. Es llamativo". El allandés sabe en sus carnes la dureza de la UTMB. Había intentado completar la prueba otra dos veces y en ambas tuvo que retirarse. Pasar la meta era una espina en su carrera amateur. En 2019, su debut, dijo basta en el kilómetro 140, muy cerca del final. "Cogí el camino equivocado y tuve que retirarme", rememora. En 2021, tras el parón por el covid, volvió a intentarlo. Otro frenazo en seco. "Tras 11 horas de carrera y debido al frío y al viento seco en las cumbres tuve una inflamación en las córneas. La vista se me empezó a nublar y el médico, en el avituallamiento del kilómetro 90, no me dejó continuar".

En 2023 la cosa fue distinta. "Esta vez salió cara, fui muy bien preparado tanto física como mentalmente, que es igualmente importante. Acabar esta prueba es un sueño cumplido", explica. Pérez acabó el 47.º en la clasificación masculina, el 54.º en la general y el primero de los españoles. Su tiempo fue de 26:03 horas. El estadounidense Jim Walmsley se hizo con la victoria, pero, es probable, que este allandés, Daniel Pérez, acabase tan feliz como él.