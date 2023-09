"Queda feo decirlo, pero siempre que voy triunfo". Lo dice Eloy Niño, asturiano, de Castropol, que hace dos semanas se trajo dos platas del campeonato del mundo de taichí, disputado en Meishan (China).

Visto con perspectiva, el triunfo se le queda corto a este apasionado de las artes marciales que compite para el Oviedo-Sport. "Es la tercera vez que acudí al campeonato y siempre había regresado con un oro (en 2017 y 2019). Fue una gran experiencia", explica Niño, que compite en dos categorías: men’s taijijian (espada de taichí), y men’s taijiquan yang (taichí de puño). Consiguió la plata en las dos, dentro de la modalidad de veteranos, que es para mayores de 60 años. Niño compite siempre junto a su hija, Alba, de 30 años, que también disputó el campeonato y logró un séptimo puesto en abanico y un octavo en taichí puño.

Los Niño, padre e hija, fueron la representación asturiana en la selección española de wushu tradicional (donde se incluye el taichí), de la Real Federación Española de judo y deportes asociados.

Lo logrado en este campeonato se trata de un pequeño paso más en esta familia que está unida al taichí. Niño, que es funcionario en el Principado, dice que empezó en las artes marciales porque cuando era pequeño estaba "malo". Y se explica. "Estaba enfermo, tenía problemas en el estómago, me subía la tensión y hacía mal las digestiones. Me dijeron que fuese a un gimnasio y me apunté a un maestro en Ribadeo. Poco a poco me fui curando y ya nunca dejé de entrenar", rememora Niño, que dio clases en Tapia durante una temporada y lleva ya varias décadas en Oviedo. "Así, poco a poco, me fui enganchando", dice este profesor, que tiene siete medallas mundiales.

Su hija, Alba, sigue sus pasos: ha ganado ya una medalla mundial y seis europeas. Él, muy orgulloso, empezó siendo su entrenador, pero ahora los papeles parece que van cambiando. "Compito en categoría de veteranos y somos todos unos esperpentos", dice, con sorna. "Ahora es ella, Alba, la que es mi entrenadora", admite el veterano.

Las medallas que consiguió Niño fueron las únicas del combinado nacional y suponen para la Federación "un gran motivo de alegría, pues se trata de un reconocimiento y agradecimiento", aseguró la institución tras el campeonato.