El desafío de la Oviedo Cup a los mandos del Berrón: "Cuando llegamos tuvimos que hacer frente a deudas importantes"

Pocos eventos en Asturias gozan de la popularidad y el éxito de la Oviedo Cup. Iniciado en 2006, el torneo de fútbol base atrae cada primavera a unas 35.000 personas a la región entre niños, entrenadores y familias. Ahora, sus impulsores (Nacho Canal, Antonio Méndez-Navia, José Ángel Fernández, Chus Hevia y Dani Castelao) se han embarcado en una aventura vinculada a un club humilde que vive momentos difíciles, el Berrón.

El problema más urgente que tuvo que enfrentar el presidente, Chus Hevia –exjugador del Real Oviedo, entre otros– cuando tomó las riendas del Berrón –en el mes de marzo– guarda relación con un mal recurrente en el fútbol modesto: las deudas. "Había un dinero que había que pagar, y eso fue lo primero que hicimos: si entramos un lunes, el martes pagamos a todo el mundo. Era una cantidad bastante importante y la plantilla llevaba dos meses sin cobrar, lo que afecta al rendimiento, porque hace que los jugadores estén lógicamente inquietos", explica, y profundiza incidiendo en su experiencia personal como exfutbolista: "En estos niveles, los contratos están hechos como están: los jugadores dependen, fundamentalmente, de que la directiva de turno cumpla su palabra. Si tienes 5, no puedes gastar 6. Cuando yo jugaba al fútbol en Segunda B era normal que llegase enero y no haber cobrado en toda la temporada y que no pasase nada".

Como no podía ser de otra forma, el primer objetivo de la directiva entrante pasa por potenciar la cantera. "En los últimos años, muchos niños se fueron, por lo que hemos ido perdiendo equipos en algunas categorías", asegura Hevia, consciente de la importancia del fútbol base como pulmón económico del club: "El sostén de equipos humildes como nosotros son los padres de los chavales, que pagan la cuota de socio. Somos un pueblo muy pequeño, y somos conscientes de que sacar equipos en todas las categorías es muy difícil. Debemos tirar de los niños de los pueblos de alrededor, pero para que se muevan hasta aquí tenemos que ofrecerles competir en una categoría superior a la que estén, si no es imposible".

Antes de entrar en el Berrón, la Oviedo Cup se planteó la posibilidad de coger el Lugones. "No salió porque otra gente apostó más fuerte que nosotros y nos retiramos", sostiene Hevia, que afirma que el primer paso para la llegada del grupo al Berrón vino por parte de la anterior gerencia del club: "El anterior presidente (Pedro Riesgo) llevaba ya 26 años. Pasó por un momento delicado de salud y estaba cansado. Fueron ellos los que nos llamaron. Yo les dije que, si no se presentaba nadie más, nos hacíamos cargo porque no queríamos que desapareciera el equipo. El Berrón siempre había colaborado con nosotros en la Oviedo Cup, teníamos mucha confianza con la gente del club".

Pese al cambio de directiva, Mario Sánchez continuará entrenando al Berrón, en el que será su séptimo curso al frente de un equipo que compite ininterrumpidamente en Preferente desde 2018 y que ha saboreado las mieles de la Tercera División en tres temporadas desde su fundación, en 1969: 93/94, 04/05 y 05/06. Sin embargo, el club no se plantea a corto plazo un nuevo viaje a Tercera. "Nuestro objetivo es salvarnos –dice Sánchez–, tenemos un equipo muy joven. Además, hemos tenido que estar centrados en asuntos extradeportivos que son más habituales ahora de lo que eran antes. Hace 25 años, el Principado e incluso el Ayuntamiento daban más ayudas, ahora cada vez hay menos dinero".

Este verano, el estadio Sergio Sánchez de El Berrón ha albergado algunos de los partidos de pretemporada más destacados que se han disputado en Asturias, como el Burgos-Cultural Leonesa y el Oviedo-Racing, lo que ha supuesto un bálsamo económico que ha permitido al Berrón, amén de aliviar parte de la deuda, mantener el campo de hierba natural en el que juega sus partidos el primer equipo –el club dispone de otro estadio adyacente, de hierba artificial–. "Nuestras instalaciones son una gozada, pero no puedo gastarme cada dos meses ocho mil o nueve mil euros en el campo de hierba natural, ni nosotros ni ningún equipo modesto", interviene Hevia, que aspira a estabilizar la situación económica del club antes de plantearse pelear por cotas más altas. "Cuando nos podamos permitir fichar y ofrecer 200 euros a un jugador en vez de 100, ya hablaremos de subir. De momento, no nos vamos a comprometer a tener un valor acumulado de las fichas de cinco mil euros, como algunos equipos de Tercera, que llegan a pagar hasta diez mil euros en total. Yo me comprometo a que, mientras estemos nosotros, no se va a dejar a deber ni un euro", concluye.

Derbi contra el Siero para abrir la temporada. El Berrón recibe hoy al Siero (17 horas), recién ascendido e histórico de la Tercera asturiana, en un derbi del concejo para abrir la temporada de Preferente. "Estamos muy ilusionados después de subir. Es una temporada ilusionante y llena de objetivos. Nos hemos reforzado bien, pero otros equipos también", analiza Alejandro Robles, técnico del Siero, sabedor del "runrún" que despierta en el pueblo el duelo contra los vecinos de El Berrón. "Son solo tres puntos, pero es un partido bonito", zanja.