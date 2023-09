Polémica y posible denuncia: el lío entre la Federación Asturiana de Piragüismo, la española y el Principado

Miguel Gallo Peláez, presidente de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, ha enviado una carta al Gobierno regional sobre lo que considera el "ninguneo" que conlleva el nuevo convenio que debe regir el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona a partir del actual curso 2023-24. "Estamos estudiando demandar al Gobierno del Principado y a la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP). Primero fue el acuerdo bilateral con Turismo por parte de la RFEP y la viceconsejería de Turismo; ahora esto, donde nos introducen en un convenio (comisión técnica) sin nuestro consentimiento y sin dejar que lo leamos", expresa el máximo responsable de la territorial asturiana. El presidente de la Española de Piragüismo es el deportista asturiano Javier Hernanz.

También el secretario general de la Federación Asturiana, Ignacio Díaz Cela, mostró en una carta a Ana Vanessa Gutiérrez, viceconsejera de Cultura, su "sorpresa por la información trasladada a mi presidente con relación a la propuesta de convenio de Tecnificación Deportiva entre la dirección general de Deporte del Principado de Asturias y la Real Federación Española de Piragüismo". Díaz Cela lamenta que "en el convenio no está previsto que esta Federación forme parte en igualdad de condiciones que las entidades anteriormente mencionadas".

El presidente, por su parte, añadía que les "empujan a que mañana abramos las puertas de un Centro de Tecnificación Deportiva con un convenio que no hemos podido revisar ni leer, con todas las interrogantes que eso supone: tutor, número de palistas... por citar algunas".

Las quejas del responsable del piragüismo asturiano no se quedan ahí: "Se pone en tela de juicio la legalidad de dicho convenio y es por lo que, hasta que no se realice una reunión y se levante acta de la misma con los pormenores del convenio, nuestros servicios jurídicos van a advertir del riesgo de introducir menores en una instalación sin información sobre el contenido de la actividad", añade. Y es que, explica Miguel Gallo en el escrito, "el convenio que no se nos enseña puede reglar, por ejemplo, actividades ilegítimas o ilegales".

Desde la Federación Asturiana de Piragüismo instan al Gobierno del Principado de Asturias "a que vuelva a la cordura y a la mesa de negociación, que no retroceda en el tiempo dejando de lado a la Federación Territorial y asuma que la máxima expresión del piragüismo en Asturias lo representa la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias (FPPA)".

Además, consideran que "es absurdo realizar un convenio y dejar de lado al piragüismo asturiano. Es poco más que decir que lo que vamos a hacer no es bueno para nuestro deporte en Asturias, ya que, a nosotros nos han puesto para velar y cuidar nuestro piragüismo".

El Club Piragüismo El Sella, de Ribadesella, está brillando en la decimosexta edición del campeonato de España de kayak de mar, que se está desarrollando en aguas alicantinas de Denia. Ayer, en la primera jornada, Walter Bouzán se hizo con la medalla de oro en la categoría senior hombre y en SS-1, regata en la que Javier López (Los Cuervos de Pravia) fue cuarto y Roberto Geringer Sallate (El Sella), séptimo. El incombustible Walter Bouzán formará parte del equipo nacional de España en el Campeonato del Mundo de kayak de mar, a disputar del próximo 30 de noviembre al 3 de diciembre, en aguas de Mandurah (Australia). El palista del Club Piragüismo El Sella competirá en SS-1 y también en SS-2, formando tripulación en categoría mixta y en barco de equipo con Judit Verges Xifra (Club Piragüismo Amigos de Canarias).

Bouzán, campeón de España