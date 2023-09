El Marino, superado por el Ourense

En el inicio de la segunda no cambió el panorama: batalla en el centro del campo sin mucho juego. El Marino de Luanco se hizo fuerte en la parcela central y se mostró como muy compacto y concentrado en defensa, pero sin acercarse al área de Marqueta. Los dos equipos se anulaban uno al otro y los minutos iban pasando sin ocasiones hasta que en una jugada aislada se adelantaron los locales. Facu Ballardo tuvo un segundo para pensar y se sacó un pase al espacio, lo recogió Amin, que se escapó de Traoré y se plantó ante Dennis, al que batió con solvencia.

A los asturianos les quedaba poco tiempo para reaccionar y, además, estuvo muy impreciso con el balón en los pies y se le apagaron las luces en la zona de ataque. Aunque los de Sergio Sánchez adelantaron las líneas en los últimos minutos, no crearon peligro real sobre la portería de Marqueta porque la zaga local no permitió que el balón entrara en su área.

Sergio Sánchez: "Han sido mejores"

El entrenador del Marino, Sergio Sánchez, reconoció el mérito de su rival: "El Ourense se mostró intenso y concentrado al 100% y eso le sirvió para llevarse la victoria, nosotros deberíamos haberles igualado en estos aspectos para lograr un resultado positivo". Sergio aseguró que el equipo gallego realizó "un gran partido". El entrenador asturiano fue claro: "Han sido mejores y justos vencedores". Sergio Sánchez reconoció que le gustó su equipo, pero pidió tiempo para ir mejorando: "No me ha gustado lo que he visto, pero estoy con los jugadores, estamos en proceso de crecimiento por lo que es lógico y normal que pueda suceder un partido así".